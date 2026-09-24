Así es la casa de Ricardo Darín y Florencia Bas: tiene casi 90 años, pileta y un enorme jardín

Ricardo Darín y Florencia Bas viven desde hace más de dos décadas en una antigua propiedad construida en 1938. La pareja la remodeló sin borrar su esencia original y convirtió el jardín en uno de los grandes protagonistas de la casa.

Aunque Ricardo Darín es una de las figuras más reconocidas del cine argentino, tanto él como Florencia Bas mantienen un perfil relativamente reservado cuando se trata de su intimidad. Sin embargo, algunas imágenes compartidas a lo largo de los años permitieron conocer detalles de la casona que eligieron como hogar familiar en el barrio porteño de Palermo.

La propiedad fue construida en 1938 y la pareja la compró hace más de 25 años. Desde entonces realizaron diferentes reformas, aunque decidieron mantener varios de los elementos arquitectónicos originales.

El resultado es una vivienda en la que conviven los rasgos clásicos de una antigua casona porteña con ambientes más modernos, luminosos y funcionales.

Cómo es por dentro la casa de Ricardo Darín y Florencia Bas

Uno de los aspectos que distingue a la propiedad son sus techos altos y pisos de madera, características que remiten a la época en la que fue construida.

Con el paso de los años, Darín y Bas fueron modernizando diferentes sectores. La decoración mantiene una línea sobria, con muebles simples, espacios despejados y una combinación de elementos clásicos y contemporáneos.

La cocina es uno de los ambientes que más se transformó. Tiene un diseño más actual y funcional, con una isla central y una combinación de madera y acero inoxidable.

La elección parece seguir una premisa que atraviesa toda la vivienda: actualizar los espacios sin eliminar por completo la identidad de la construcción original.

El enorme jardín con pileta que se convirtió en el corazón de la casa

Si hay un sector que sobresale es el jardín trasero. Rodeado de árboles y plantas, funciona como un verdadero refugio verde en plena ciudad.

Allí se encuentra una gran pileta, además de sectores destinados al descanso y un espacio con parrilla, utilizado para reuniones familiares y encuentros al aire libre.

Las mascotas de la familia también son protagonistas habituales de este rincón y aparecen en varias de las fotografías compartidas desde la propiedad.

El espacio exterior es, además, uno de los lugares de encuentro de la familia. Darín y Bas tienen dos hijos, el Chino Darín y Clara Darín, y la casa continúa funcionando como punto de reunión pese al crecimiento profesional y los viajes de sus integrantes.

Una casa histórica que Ricardo Darín transformó sin perder su esencia

A diferencia de otras residencias de celebridades caracterizadas por el lujo más visible, la casa de Darín conserva una estética discreta y familiar.

La fachada mantiene buena parte del espíritu de la construcción de finales de la década del 30, mientras que las reformas interiores permitieron adaptar la propiedad a una vida más contemporánea.

Así, después de más de 25 años, Ricardo Darín y Florencia Bas convirtieron una antigua casona de Palermo en un hogar donde la historia convive con el diseño actual, con el jardín, la pileta y los espacios familiares como protagonistas.