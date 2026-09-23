Tiny houses: la tendencia de casas pequeñas que gana terreno para escapadas de fin de semana

Una casa pequeña en medio de la naturaleza, con grandes ventanales, pocos muebles y una galería para disfrutar del exterior. La imagen resume buena parte del atractivo de las tiny houses, una tipología que vuelve a ganar visibilidad en 2026 y que resulta especialmente atractiva para pensar refugios y casas de fin de semana.

El fenómeno no se limita a las imágenes que circulan en redes sociales. Este año, el concurso internacional MICROHOME 2026 volvió a poner el foco sobre microviviendas modulares, autosuficientes y energéticamente eficientes, con proyectos de hasta 25 metros cuadrados.

Tiny houses: pocos metros, pero muy bien aprovechados

La principal característica es evidente: reducir la superficie sin renunciar a las funciones esenciales de una vivienda.

En una tiny house pueden convivir cocina, baño, dormitorio y estar en pocos metros. Para conseguirlo, el diseño interior se vuelve fundamental.

Camas elevadas, muebles multifunción, mesas plegables, bancos con espacio de guardado y superficies convertibles permiten que un mismo sector tenga diferentes usos a lo largo del día. Precisamente, el mobiliario modular y las superficies transformables aparecen entre las estrategias destacadas en proyectos recientes de microarquitectura.

Grandes ventanales para que la casa parezca más amplia

Si hay un recurso que se repite en muchas casas pequeñas es la relación directa con el paisaje.

Los ventanales de piso a techo, las puertas corredizas y las visuales abiertas permiten que el exterior se convierta prácticamente en una extensión del ambiente.

Y hay un detalle que puede resultar todavía más importante en una casa de fin de semana: la galería o el deck.

La experiencia de arquitectos que construyeron y habitaron una tiny house mostró justamente la importancia de contar con porches y terrazas capaces de ampliar la superficie utilizable cuando el clima acompaña.

Madera, construcción modular y montaje rápido

Otra razón detrás del interés por estas viviendas es el desarrollo de nuevos sistemas de construcción.

Muchas propuestas utilizan madera, paneles prefabricados o módulos construidos previamente en fábrica, que luego se trasladan o ensamblan en el terreno.

En 2026 también continúan avanzando alternativas experimentales como las viviendas prefabricadas impresas en 3D. Algunos sistemas ya producen módulos de alrededor de 18 metros cuadrados y buscan reducir tiempos de fabricación e instalación.

Incluso en Argentina se desarrollan sistemas modulares que experimentan con estructuras de madera y materiales recuperados, otra muestra de cómo la construcción en seco y la prefabricación están ampliando sus posibilidades.

El estilo que mejor funciona en una tiny house

La decoración también juega un papel importante. Cuando los metros escasean, cada objeto ocupa espacio visual además de físico.

Por eso suelen funcionar las paletas claras, la madera natural, los textiles livianos y los muebles de líneas simples.

No significa que todo tenga que ser blanco. Los tonos tierra, verdes, beige, terracota y madera pueden aportar calidez sin recargar el ambiente.

El guardado oculto también resulta fundamental: cajones debajo de la cama, bancos con baulera, estantes verticales y muebles realizados a medida permiten liberar superficie.

Por qué funcionan especialmente bien como casas de fin de semana

Para una vivienda destinada a escapadas ocasionales, la lógica cambia respecto de una casa de uso permanente: se necesitan menos objetos y puede priorizarse mucho más la experiencia del lugar.

Una planta sencilla con dormitorio, baño, pequeña cocina y estar puede complementarse con una buena superficie exterior.

La arquitectura compacta también se presta a terrenos rurales o alejados. De hecho, las tiny houses aparecen vinculadas a la arquitectura nómada y a propuestas off-grid, pensadas para funcionar con mayor autonomía y acercar la vivienda al entorno natural.

Sin embargo, pequeño no significa automáticamente económico ni sustentable. El costo final dependerá del sistema constructivo, el terreno, las instalaciones, el transporte, las fundaciones y el nivel de terminaciones, mientras que el comportamiento ambiental dependerá del diseño y de los materiales elegidos.

La clave de las tiny houses está, en definitiva, en otra idea: construir únicamente los metros que realmente se necesitan y aprovecharlos al máximo.