Es tendencia en arquitectura y diseño por mejorar el bienestar de la pareja en el dormitorio 

La arquitectura de interiores ha redescubierto que el dormitorio es el templo de la conexión humana. El mayor problema de las habitaciones modernas es la saturación de pantallas y colores estridentes que bloquean la relajación. Investigaciones recientes muestran cómo solucionarlo de manera sencilla y sin grandes renovaciones.

Para solucionar esto, el diseño biofílico y el estilo Japandi (una mezcla perfecta entre el orden japonés y la calidez nórdica) se han convertido en la tendencia global para quienes buscan fomentar el bienestar en pareja mediante ambientes serenos y equilibrados.

Diseño biofílico: el toque natural para el bienestar en pareja

Según investigaciones publicadas en Periodicals of Engineering and Natural Sciences (PEN), la integración de elementos naturales mediante el diseño biofílico reduce la ansiedad y aumenta la percepción de confort emocional.

Incorporar plantas de interior es el paso final para un dormitorio saludable. El diseño biofílico postula que la presencia de verde mejora la calidad del aire y reduce el cortisol.

El uso de una paleta de colores tierra y materiales táctiles como el lino o el bambú refuerza el diseño biofílico, transformando la habitación en un espacio que no solo se ve elegante, sino que se siente profundamente acogedor y seguro para la intimidad.

En la arquitectura, el estilo Japandi utiliza la vegetación de forma estratégica para crear «pantallas naturales» que brindan privacidad. Buscar el bienestar en pareja a través del diseño es entender que un entorno armónico es la base para una relación más fuerte, sana y conectada con la naturaleza.

Cómo el estilo Japandi potencia la calma y el romance

Transformar el dormitorio en un refugio «Japandi» implica simplificar el espacio, usar maderas claras y textiles orgánicos, creando una atmósfera que invita a la desconexión digital y al reencuentro afectivo, protegiendo la intimidad del ruido exterior.

La clave del estilo Japandi es el concepto de «menos es más, pero con alma». Al eliminar el desorden visual, el cerebro se libera de distracciones, permitiendo que la atención se centre en el bienestar en pareja.

El dormitorio debe ser el lugar donde el mundo se detiene. Crear un espacio que respire paz y naturalidad es el regalo más duradero que podemos hacernos a nosotros mismos.