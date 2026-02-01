Chile: en un paraíso del surf, este refugio en la montaña es una de las 100 mejores casas del 2025

Maravilla. El refugio se integra al paisaje. Fotos: Pablo Casals Aguirre

En medio de un sector montañoso con una vista rodeada de bosques y quebradas, brilla el proyecto “Refugio 45” en la ventosa playa de Matanzas, Chile. La obra fue seleccionada entrelas mejores 100 casas latinoamericanas del 2025 por la influyente publicación especializada Arch Daily. La playa, popular entre los surfistas, está a 160 km y dos horas y media de auto desde la capital chilena y a 520 km y ocho horas de viaje desde la ciudad de Mendoza.

El refugio desde distintas perspectivas. Fue construido en la única zona plana del terreno.



El refugio destaca a lo lejos por ser tan vertical como horizontal a la vez: aprovecha así al máximo el único espacio plano del terreno.

Gracias a su materialidad en madera se mimetiza como un acogedor albergue que invita a protegerse de las condiciones climáticas, señalan los arquitectos.

Calidez interior y conexión total con el exterior.



La construcción se caracteriza por la repetición de un módulo que aloja tres pisos de altura y se extiende nueve veces a lo ancho, conformando 80 m2 entre espacios exteriores e interiores.



Mediante un esqueleto conformado por amarres de madera y acero, el proyecto reconoce su pequeña área disponible donde debe emplazarse y lo usa a su favor para levantarse en forma vertical.

El área social, en la planta baja, En el segundo nivel está el cuarto principal y el altillo para invitados en el siguiente.

Distribuye el programa público, como la cocina, el living y el baño, en un primer piso junto a las terrazas, mientras que los espacios privados quedan en los pisos superiores, como el dormitorio principal y un altillo que se utiliza para alojar invitados.



La envolvente de esta casa pensada como segunda vivienda, se resuelve al considerar ciertos niveles de transparencia, deja abiertas sus caras laterales para trabajar unas vistas horizontales limpias al bosque, acompañadas de un conjunto de persianas que generan un cierre permeable y en conexión con el entorno.

El cuarto principal.

El proyecto es una evidencia de cómo la arquitectura chilena se adapta a la cultura material y el contexto geográfico, en este caso una zona costera y el impacto del sol, la lluvia, el viento y el mar.



Un pequeño espacio plano

“¿Cómo surgió la idea? A partir de interpretar las necesidades del cliente en relación con la realidad geográfica del terreno -responde a Diario Río Negro el arquitecto Gonzalo Rufin -. Teníamos un pequeño espacio plano para acomodar un proyecto residencial que por volumen nos llevaba a proponer un elemento en altura. Al unir estas dos directrices nace el triángulo como una propuesta vertical y horizontal que acomoda programas interiores y exteriores para el uso del usuario. Esta reflexión nace de varias visitas a terreno para perfeccionar la idea y entender bien las dimensiones, estudiando la luz, el viento y las posibilidades de emplazamiento”.



¿Cuál fue la clave de la elección de los materiales? “Una mezcla de tradición local en construcción en madera y la flexibilidad y versatilidad que este material nos entrega, permitiéndonos construir interiores cálidos y claros, adecuados tanto al uso como al contexto”, dice el arquitecto Rufin.



¿Y cómo fue la relación con el cliente? “Si hay algo que destacar es que la idea original se mantuvo de principio a fin. Al margen de pequeñas modificaciones de mobiliario y otros puntos que revisados, el proyecto se desarrolló de forma fluida. Al entregar la casa, el cliente pudo poner a prueba las ideas que fuimos ‘amasando’ y habitar un refugio construido bajo esta gran cubierta diagonal con vista al mar”, responde el arquitecto Rufin.

El costo del m2



El valor del m2 fue de 1200 dólares. “Con el refugio terminado con estructura, revestimientos y muebles, dice el arquitecto Rufin. Esto sería un valor de gama media, tomando en cuenta que se buscó construir un proyecto con bastante volumen dentro de su forma, mediante una envolvente y sistema estructural económico y simple. Gracias a la madera de pino esto fue posible”.

Ficha técnica