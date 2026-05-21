Incendio forestal en Chile, cerca de un paso fronterizo de Neuquén: al menos 20 familias evacuadas

Un incendio forestal afecta desde este miércoles al sector Alto Rucue, en la comuna chilena de Antuco, región del Bío Bío. El fuego se desarrolla en una zona cordillerana cercana al paso Pichachén, uno de los cruces internacionales que conecta con el norte de Neuquén. Al menos 20 familias fueron evacuadas de manera preventiva.

Según informó Bio Bio Chile, el siniestro ya consumió cerca de 61 hectáreas y motivó la declaración de una alerta amarilla para Antuco. La medida fue adoptada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ante el avance de las llamas y las condiciones meteorológicas adversas.

Alerta por un incendio en Chile cerca de Neuquén: evacuaron familias en Antuco

Desde Bomberos Antuco Primera Compañía informaron este jueves que el incendio en Rucue Alto continúa “fuera de control”, aunque señalaron que el avance del fuego pasó a ser “mediano” por la disminución de la intensidad del viento durante las últimas horas.

Además, detallaron que durante la mañana se realizó una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) comunal para coordinar los recursos destinados al combate del incendio. También indicaron que las unidades de combate comenzaron a subir nuevamente hacia el sector afectado para retomar las tareas sobre los focos activos.

El área afectada se encuentra en plena zona cordillerana y está ubicada a unos 75 kilómetros del paso Pichachén, ubicado a la altura de El Cholar.

Imagenes del incendio este jueves por la mañana. Fotos: gentileza.

El incendio avanzó durante toda la jornada del miércoles impulsado por el viento. Durante la noche se registraron ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora en distintos sectores de Bío Bío.

El delegado regional presidencial del Bío Bío, Julio Anativia, confirmó que las familias fueron evacuadas “de manera preventiva” mientras continúan las tareas de combate del fuego. También señaló que el incendio se mantiene alejado de las viviendas, aunque persiste la preocupación de los vecinos.

Senapred habilitó albergues en la comuna afectada por el incendio

Senapred precisó que la Alerta Amarilla continúa vigente en coordinación con la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Las autoridades también habilitaron el albergue Víctor Ríos Ruiz, ubicado en Arturo Prat 105 de Antuco, con capacidad para recibir a 36 personas. El reporte oficial indicó que tres personas permanecían alojadas en el salón parroquial de la comuna, mientras el resto de los evacuados fue trasladado a viviendas de familiares.

La emergencia también afectó a otras comunas cordilleranas de la provincia del Bío Bío. En Santa Bárbara, el alcalde Cristián Oses aseguró que se registraron “bastantes emergencias, incendios y además también voladura de techos” como consecuencia del viento.