La roquense Rosario Jurado cerró una gran participación en el Sudamericano Sub 14 de Santa Fe

Rosario fue clave para obtener la medalla de bronce y sigue en alza en su carrera tenística.

La rionegrina Rosario Jurado cerró una gran participación en el Sudamericano Sub 14, disputado en la provincia de Santa Fe. La tenista oriunda de General Roca fue parte del seleccionado argentino que obtuvo la 3ra posición en el certamen continental.

La número 1 del país en su categoría aportó grandes triunfos para que la albiceleste termine en el podio del torneo: triunfo en singles ante Colombia y victoria en dobles contra Chile en la fase de grupos.

Tras terminar segunda en su grupo, Argentina se enfrentó a Venezuela por el tercer puesto y Rosario cerró la serie con victoria en singles en tres sets: 3-6, 6-1 y 6-1. Luego de lograr el objetivo, se realizó la ceremonia de premiación, que tuvo la participación del histórico Guillermo «El Mago» Coria. Brasil se coronó campeón y Colombia quedó segundo.

El podio femenino, que contó con la presencia del Mago Coria.

Luego de la finalización del certamen, Rosario expresó su alegría en redes sociales: «Hermosa semana en Rosario, llevándome hermosas experiencias tenísticas y disfrutando mucho durante toda la semana», se sinceró.

Por otro lado, el equipo masculino también finalizó en la tercera posición, luego de derrotar a Paraguay por 3-0 en el último partido. Al contrario del femenino, Colombia le ganó la final a Brasil y se quedó con el trofeo.

La corta y gran carrera de Rosario

A pesar de tener solo 14 años, Rosario tiene un gran recorrido y experiencia en el mundo del tenis. En Santa Fe, disputó su segundo sudamericano luego de ser protagonista en el Sub 12 de Paraguay en 2024.

Fue campeona nacional sub 10 y sub 12 y número 1 del país en esta última categoría. En 2025, Rosario recibió una beca por parte de la academia de Rafael Nadal ubicada en Manacor, España, donde se entrenó durante 14 días con profesores de talla mundial.

Además, hace unas semanas fue parte del equipo argentino que disputó el clasificatorio para Wimbledon Junior en San Pablo, donde tuvo un gran rendimiento y quedó a un paso de entrar al Grand Slam