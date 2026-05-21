Diseñar desde el residuo: la historia detrás de Volsa y sus accesorios

Resignificar el descarte a través del diseño. Ese es el leitmotiv detrás de “Volsa”, la marca creada por Nadia “Nani” Seguel, diseñadora de indumentaria nacida en General Roca que transforma materiales descartados en bolsos y accesorios únicos con identidad propia.

Redes de frutas, sobrantes textiles y plásticos forman parte de la propuesta que combina diseño, trabajo artesanal y conciencia ambiental. Volsa no busca ocultar el origen de los materiales, sino resaltarlo: cada pieza conserva lo que alguna vez fue considerado descarte. La marca nació durante la pandemia, cuando Nani regresó al Alto Valle después de vivir más de una década en Buenos Aires.

Lo que comenzó como un hobby terminó convirtiéndose en un proyecto que hoy ocupa gran parte de su vida y que divide su producción entre Cervantes y Capital Federal. “Siempre me interesaron las redes, los plásticos y los materiales industriales. Empecé a experimentar con sobrantes textiles y distintos elementos que tenía a mano”, cuenta la diseñadora.

Su trabajo, durante años para distintas marcas de moda, la hizo conocer de cerca el volumen de residuos que genera la industria textil, una experiencia determinante para pensar la moda desde otra lógica. “Sabía que, si algún día hacía algo propio, no iba a producir materiales desde cero.

Hay algo muy interesante en construir a partir de lo ya hecho”, explica. Uno de los productos más representativos de Volsa es el bolso Ágata, confeccionado con las clásicas redes tubulares utilizadas para contener frutas y verduras.

El diseño mantiene incluso detalles originales del material, como los nudos y la estructura de las bolsas, en una búsqueda por conservar la “literalidad” del objeto. “Que se entienda de dónde viene cada material es la esencia de la marca. La misma red que se usa para transportar frutas exactamente igual la uso para portar en el cuerpo”, dice.

Cada bolso es producido artesanalmente. Algunos son producidos en Buenos Aires y otros en Cervantes, localidad rionegrina donde actualmente vive la diseñadora. Incluso, cada pieza lleva indicado el lugar donde fue realizada, como una forma de reforzar su identidad. Muchas de las terminaciones son cosidas y bordadas a mano por la propia diseñadora.

Actualmente, Volsa se enfoca en bolsos y carteras, pero su creadora ya proyecta nuevas ideas y experimenta con otros materiales de descarte para expandir el lenguaje de la marca.