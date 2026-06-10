Arquitectura con historia: piden 190.000 dólares por la mítica ‘Casa Barco’ de la costa bonaerense

La casa que flota está anarrada en Pehuen Co, a pocos kilómetros de Bahía Blanca:

Hay propiedades que son mucho más que ladrillos, cemento y metros cuadrados; son historias vivas que le dan identidad a un lugar. En el tranquilo balneario de Pehuen Co, a pocos kilómetros de Bahía Blanca, se encuentra una de las postales más famosas de la costa bonaerense: La Casa Barco. Hoy, tras permanecer más de medio siglo en manos de la misma familia, este emblema arquitectónico y turístico ha salido a la venta, marcando el fin de una era y el comienzo de un nuevo capítulo en su historia.



Un homenaje al barco que cambió una vida



La historia de la casa es, en realidad, la historia de un agradecimiento. En 1921, un joven italiano llamado Luis Antonio Novelli se embarcó en el buque «Roma» rumbo a la Argentina, escapando de la dura realidad de la Europa de entreguerras. Décadas más tarde, ya establecido y con una vida construida en el país que lo cobijó, Novelli decidió rendirle un tributo eterno a aquel navío que le dio una segunda oportunidad.



En 1951, Novelli confió en los constructores Francisco y Antonio Walich para hacer realidad su sueño en el naciente balneario de Pehuen Co: edificar una residencia de veraneo que fuera una réplica exacta, en escala, del barco «Roma». Cada detalle fue pensado para emular la navegación en tierra firme: desde la proa apuntando al mar hasta los ojos de buey, la chimenea y las cubiertas que hacen las veces de terrazas.

De refugio familiar a interés turístico



En julio de 1969, la propiedad fue adquirida por sus actuales dueños. Durante 57 años, la familia la mantuvo con un cuidado casi museológico, convirtiéndola en el escenario de sus veranos y, en paralelo, en un punto de referencia ineludible para cualquiera que visitara la localidad.



Su valor cultural y paisajístico es tan alto que en 2014 el Concejo Deliberante de Coronel Rosales la declaró de «Interés Turístico». No hay turista que pase por Pehuen Co y no se detenga en la calle Malvinas Argentinas, a escasos 150 metros de la playa, para fotografiarse frente a su fachada.



La cubierta jardín.

«Es una postal obligada del balneario. Mantenerla impecable durante tantas décadas ha sido un acto de amor por parte de la familia hacia el patrimonio del pueblo», señalan los lugareños.



Un futuro abierto en el mercado inmobiliario



El sitio web oficial de la propiedad (casabarco.com.ar) ha dejado habilitado el canal de contacto para los interesados en adquirirla. Ubicada en una cotizada zona residencial, arbolada y muy cercana al mar, la venta de «La Casa Barco» despierta tanta expectativa como nostalgia.



Para el mercado inmobiliario, representa una oportunidad única de inversión en un balneario en constante crecimiento; para los amantes de la historia, es la posibilidad de preservar un monumento a la corriente inmigratoria que forjó el país. El «Roma» de tierra firme busca un nuevo capitán que mantenga vivo el timón de la fantasía en la costa argentina.

Para quienes sueñan con timonear este ícono, las cartas ya están sobre la mesa. El valor se ha fijado en USD 190.000 por la icónica estructura de «La Casa Barco». Existe la opción de adquirir la propiedad junto con el lote lindero por un total de USD 250.000.