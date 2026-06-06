Así es la espectacular «mansión-barco» solar de 15 millones de dólares

La «casa-barco» más grande los Estados Unidos ya nevega en las aguas de La Florida.

El mercado de las embarcaciones de lujo acaba de dar un giro histórico hacia la sustentabilidad. La reconocida firma Breaux Brothers Enterprises, mundialmente famosa por sus embarcaciones de aluminio a medida, presentó su última y más ambiciosa creación: la GLV-120, una impactante casa flotante bautizada como «Shine Down», que ya es considerada la vivienda flotante con energía solar más grande de los Estados Unidos.

Esta joya de la ingeniería naval no es solo un barco de recreo; es una verdadera finca flotante autosuficiente de 36,5 metros de eslora (largo) y cuatro plantas, diseñada para generar su propia electricidad, prescindir por completo de la red eléctrica y desplazarse gracias a su notable potencia motriz. Su precio de venta está a la altura de su exclusividad: 15 millones de dólares.

Un sueño de ingeniería sobre el agua

El concepto nació de la mente de su propietario, Philip Shelley, quien además de dueño es ingeniero y diseñador. Junto a su esposa, Rhonda Shelley, se propusieron construir algo nunca antes visto en el ámbito de la vida de lujo sostenible.

Para lograrlo, colaboraron estrechamente con el equipo de Breaux Brothers durante aproximadamente tres años, transformando un boceto ambicioso en una impresionante realidad de aluminio.

«No conocemos ninguna otra embarcación de este tamaño con esta cantidad de energía solar en el techo. Tiene muchísimos paneles solares; es completamente única», afirmó Philip Shelley durante la ceremonia de bautizo del barco, donde celebraron la botadura rodeados de amigos y miembros de la comunidad. Shelley aseguró que la GLV-120 es «más que un simple barco; es un sueño hecho realidad».

Tecnología limpia y confort de cinco estrellas

El secreto de la autonomía de la «Shine Down» reside en su techo, el cual está completamente cubierto por 108 paneles solares. Este despliegue tecnológico le permite operar de manera ecológica, reduciendo al mínimo el impacto ambiental sin sacrificar una sola comodidad. Con un calado de 1,8 metros, la estructura está perfectamente equilibrada para ofrecer estabilidad y confort.

Por dentro, la casa flotante redefine el concepto de habitabilidad premium. Según revelaron los propietarios a News 10, la embarcación cuenta con:

Varias piscinas.

Cocinas de lujo completamente equipadas.

Salones de diseño, oficinas y amplias zonas de descanso.

Grandes refrigeradores y sistemas de congeladores en la planta baja.

«Es una vida muy cómoda», explicó Rhonda Shelley. «Tienes todas las comodidades de tu propia casa en el agua: cocina completa, refrigeradores grandes… Puedes abastecerte y vivir de forma autosuficiente si lo necesitas durante meses y meses«.

Para esta pareja nativa de Florida, la «Shine Down» se ha convertido, sin lugar a dudas, en su segundo hogar. Un hogar que no solo flota, sino que demuestra que el lujo extremo y el respeto por el medio ambiente pueden navegar de la mano.