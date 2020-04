Aseguran cuidados de salubridad en obras públicas esenciales

El municipio de Neuquén aseguró que fiscaliza que las obras públicas en marcha durante el aislamiento preventivo y obligatorio cumplen las normas de seguridad sanitarias.

Así lo indicó el secretario de Obras Públicas de la comuna, Alejandro Nicola.

El conflicto con los obreros de la construcción se produjo el miércoles en la obra del municipio del Oeste, en Godoy y Novella, Gran Neuquén. Se trata del sector en construcción del nuevo edificio municipal, habilitado sólo en una planta.

"Somos mas de 100 en toda la obra, no tenemos elementos básicos de higiene y corremos riesgo todos los días, porque si no venimos a trabajar, no cobramos", aseguraron los obreros en el sector del obrador.

Los trabajadores de la construcción amenazaron con iniciar medidas de fuerza, sin embargo, desde la comuna se aseguró luego que el conflicto fue subsanado.

Edificio de la municipalidad en Novella y Godoy (archivo Juan Thomes)

Nicola explicó que las obras públicas estan exceptuadas de la actividad económica por ser consideradas esenciales.

La ordenanza que otorgó facultades extraordinarias al intendente Mariano Gaido, como la contratación en forma directa -a cualquier valor- de obra pública considerada esencial, no detalló cuál será la obra considerada prioritaria, y tampoco se informó ayer en la conferencia de prensa cuáles están entre las planificadas para estos 6 meses en los que se autorizó a no licitar.

Sí se aclaró en la conferencia que el trabajo esencial requiere que en las obras se cumplan las disposiciones de salubridad para resguardo de las personas que son convocadas a dejar el aislamiento preventivo y obligatorio.

"Estamos manteniendo de forma estricta la obra pública, hace unos días se pagó a los proveedores para no romper la cadena de pago a a los trabajadores; en todas las obras se están adoptando las medidas especiales por una cuestión sanitaria, según el protocolo elaborado por la cámara de la Construcción"; sostuvo Nicola.

Explicó que dias anteriores hubo paralización de la actividad en algunos sectores debido a los feriados (las constructoras decidieron licenciar al personal) y a la falta de insumos en algunos casos, por el cierre de corralones y la falta de provisión de cemento.

"Se levantó la restricción en corralones y se está trabajando con normalidad, hicimos los controles con todas las empresas", sostuvo Nicola.