Aseguran haber hallado rastros de Mónica Lescano en Mainqué

La familia de Mónica Lescano (25) mantiene firme su teoría de que la muerte fue producto de un femicidio y no de un suicido. Y es por eso que ayer realizaron un rastrillaje particular en la zona aledaña al lugar donde hallaron el cuerpo de la joven, en Mainqué, donde levantaron cabellos que ya forman parte de la investigación que lleva adelante el Fiscal Luciano Garrido.

Trinidad Lescano, hermana de la joven hallada en las inmediaciones a la estación del ferrocarril de esa localidad, explicó que en los últimos días contrataron los servicios de Marcos Herrero, un perito que se especializa junto a su perro en la búsqueda odorífica (olor).

Dijo que en ese lugar la policía de la rionegrina y de la división Canes nunca realizó rastrillajes. "Fuimos a buscar a esta persona a Viedma sin tener ayuda económica de nadie. El perro siguió un rastro de mi hermana que está a varios metros del canal", dijo Trinidad quien aseguró que estos datos son suficientes para descartar la teoría del suicidio.

Y cuestionó la pasividad del fiscal Garrido quien "no quiso asistir al lugar de los hechos" a pesar de que había sido advertido sobre las diligencias con anterioridad.

Por su parte el abogado querellante, Marcelo Hertzriken Velasco, aclaró que el animal cruzó el puente del canal hacia la margen norte y recorrió en sentido este hasta que a unos 50 metros, en forma perpendicular al sector del hallazgo, dentro de un compartimento de un viejo camión Mercedes Benz abandonado, el animal extrajo con su boca un mechón de cabello trenzado.

A partir de esas pruebas, el abogado solicitó que en primer lugar se determine si son humanos y luego se establezca si son de Mónica Lescano quien a fines de diciembre de año pasado desapareció en Roca y luego apareció flotando en el canal de riego, en Mainqué.

Al ser consultado sobre las críticas formuladas por la familia, el fiscal Luciano Garrido explicó que en primer lugar no asistió al lugar porque se trata de una pericia contratada por la querella y que no encuadra dentro de la teoría que el MPF tiene del caso. "El hallazgo tampoco está vinculado al legajo porque se descartó ya que esos cabellos fueron cortados, no son de arrancamiento sino un corte tipo tijera. No pudimos determinar si son humanos o no, y si corresponde al ADN de la víctima. No es un lugar del hecho para mi", dijo el fiscal, quien aclaró que igualmente colaborarán con las pericias.

Aclaró que ese material puede ser de cualquier persona y puntualizó que no era necesaria su presencia en ese lugar. "Tampoco se ha determinado en a autopsia que haya existido un desprendimiento así", dijo y detalló que los cabellos no tienen bulbo ni material biológico, lo que determina que no fueron arrancados.

Aclaró que recién mañana (miércoles) se determinará si se corresponden con material humano.

