Así funcionarán comercios y servicios de Neuquén en el último día del año

El último día del 2019 traerá poca actividad administrativa y laboral en la ciudad de Neuquén por el asueto dictado para el sector público. Otros rubros reducirán su horario de atención para permitir que empleados lleguen a sus casas a tiempo a pasar la Nochevieja, aunque se mantendrán todos los servicios esenciales con guardias mínimas.

En los comercios, el horario de cierre para hoy será a las 12 para el caso de las grandes superficies (shoppings, supermercados, hipermercados y mayoristas) y a las 13 para las pequeñas.

El transporte público circulará con los horarios habituales hoy para finalizar a las 21 en su cabecera con el propósito de que los conductores puedan celebrar las fiestas con sus familias. Mañana 1 de enero los colectivos se asimilarán al diagrama y frecuencias de un domingo.

En cuanto a la recolección de basura, no se verá afectada por el asueto municipal, aunque se advirtió que el mañana 1 no habrá servicio, por lo que se solicita a los vecinos que no depositen las bolsas esta noche. El servicio se retomará a las 22 del miércoles.

Los tres centros de transferencia permanecerán abiertos hasta las 18 de hoy, y estarán cerrados mañana durante todo el día.

En cuanto al estacionamiento medido, se informó que hoy funcionará dentro del radio habilitado de 8 a 12 y mañana será gratis en el centro de la ciudad.

Los dos cementerios -Progreso y Central- permanecerán abiertos de 9 a 19, a fin de que los deudos puedan visitar a sus seres queridos en las fiestas. La guardia administrativa atenderá hasta las 15.

En los hospitales habrá guardias durante toda la noche. También se mantendrán los controles de tránsito y los operativos de pirotecnia.