Narcotest en guardias y terapias de Neuquén: Salud defendió el proyecto en el contexto de la «propofest»

El escándalo de la «propofest» – la investigación sobre el presunto robo de fentanilo y propofol que hacía personal de salud en CABA y cuyo consumo habría llevado a la muerte a dos personas -reavivó el proyecto de ley presentado a comienzo de año por el gobernador Rolando Figueroa para establecer controles toxicológicos a quienes prestan servicio en guardias y quirófanos.

El coordinador regional del ministerio de Salud, Daniel Daglio, fue esta semana a la Legislatura para explicar los alcances de la iniciativa.

Afirmó que según la evidencia científica proveniente de Inglaterra 1 de cada 15 médicos tendrán en su vida un episodio abusivo con drogas. Hay profesionales que están más expuestos a esto, por eso el proyecto propone que los controles sean obligatorios en determinados sectores (no en todos) como servicios de urgencias y emergencias, unidades de terapia de adultos, pediátrica y neonatal, quirófanos, servicios de shock room y salas de reanimación.

Comprende tanto a los hospitales como a las clínicas de la provincia.

El funcionario, que fue citado a la comisión de Desarrollo Humano y Social, aseguró que en estas áreas se conjugan factores: mayores niveles de estrés, guardias largas que afectan el sueño, y el contacto con situaciones en donde se pone en riesgo la vida de las personas y se comunican noticias dolorosas. Además el personal tiene fácil acceso a medicación adictiva como morfina o benzodiacepinas (clonazepam, por ejemplo).

Subrayó que lo que se pretende es garantizar la seguridad en la atención de los pacientes. También mencionó la oportunidad de la discusión luego de las «desgraciadas novedades de conocimiento público», en alusión al escándalo protagonizado por anestesiólogos.

El presidente del bloque oficialista, Ernesto Novoa, remarcó que no es una ley para sancionar ni expulsar al personal de salud que atraviese algún tipo de consumo, sino brindar un acompañamiento. El radical César Gass consideró que no era bueno segmentar sino extenderlo en su alcance a todos los planteles.

La libertaria Brenda Buchiniz (Cumplir) pidió algunas precisiones, por caso, saber cuántos trabajadores serían finalmente los testeados. Darío Peralta, de Unión por la Patria, solicitó que se convoque a los gremios ATE y Siprosapune para conocer su opinión.

Según Daglio, si la provincia aprueba la ley sería la primera del país en incorporar los narcotest.

La Legislatura está discutiendo también otro proyecto impulsado por el ministerio de Salud para castigar a quienes ejerzan violencia contra el personal de los hospitales.