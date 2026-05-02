Dos jóvenes fueron hospitalizados en Neuquén tras el incendio en una vivienda

Un incendio registrado este sábado por la tarde en una vivienda del barrio Don Bosco III, en la ciudad de Neuquén, dejó como saldo a dos jóvenes hospitalizados por inhalación de humo y daños casi totales en el inmueble afectado.

El siniestro generó preocupación entre los vecinos cuando una densa columna de humo, visible desde distintos puntos de la ciudad, comenzó a elevarse desde una casa ubicada en la intersección de las calles Olta y José Domene. Ante la situación, dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos —una del cuartel central y otra del destacamento Gregorio Álvarez— junto a efectivos policiales de la Comisaría 41°, quienes desplegaron un operativo para controlar las llamas y evitar su propagación.

Al arribar, los bomberos iniciaron las tareas de extinción utilizando autobombas y procedieron a cortar de manera preventiva los suministros de gas y electricidad. En el interior de la vivienda se encontraban dos adolescentes, de 16 y 18 años, quienes lograron ser asistidos a tiempo.

Debido a la inhalación de humo, ambos jóvenes fueron trasladados junto a su madre al Hospital Bouquet Roldán, donde recibieron atención médica.

Si bien el incendio fue controlado, las pérdidas materiales fueron prácticamente totales. Según informaron fuentes del operativo, sólo se lograron rescatar algunas pertenencias personales. En el lugar continúan trabajando peritos de la División Siniestros y personal judicial para determinar las causas del hecho.