El objetivo arriesgado y la presión latente

Salir de la somnolencia política. Intrincada y arriesgada misión emprendió la nueva conducción de JSRN.

“Articular con los funcionarios” provinciales para “mejorar la relación en el territorio”, apuntó el flamante presidente Rodrigo Buteler en la reunión inaugural de la mesa. Se fijó un encuentro para el 30 en Cipolletti, con el objetivo de lanzar la “reorganización” de un partido agrietado y sostenido por el liderazgo de Alberto Weretilneck.

El oficialismo arrastra conflictos abiertos. Las internas oficiales no son inocuas: impactan en las gestiones. En Río Negro, el desacople con el vicegobernador Pedro Pesatti no altera el rumbo general, pero se hace sentir. Weretilneck lo relativiza y sigue enfocado en su agenda, atravesada por los proyectos energéticos.

La brecha salarial

La Legislatura se desmarcó de la pauta salarial del Ejecutivo y acordó un aumento semestral del 24%, con mención de una recomposición por el año pasado. En el cuatrimestre, el Ejecutivo sumó 11%, con 250 mil pesos por única vez.

Se desconoce cómo serán las subas en el próximo bimestre, pero, si se sostiene la actualización inflacionaria, el cierre del semestre se ubicará entre 16 y 17%.

Esa brecha interpela a Weretilneck y, por eso, su malestar llegó al vice, que respondió con datos y argumentos de “austeridad”. Mensajes siempre a través de terceros, pues la línea directa sigue clausurada, con marcada tensión aunque -por ahora- no hay un quiebre definitivo.

Pesatti y Facundo López interactúan en esa cornisa. Volvieron a posponer la definición del bloque Cambia. Avanzar rompería la armonía institucional, a partir de que concluiría con una votación del oficialismo en contra de la resolución del vice, que habilitó la bancada de Aníbal Tortoriello.

El otro bloque en suspenso

En esa débil estabilidad, Pesatti movió y abrió otro frente al anunciar la apertura del bloque de La Libertad Avanza. La definición también quedó en suspenso. JSRN objeta esa apertura y Weretilneck queda en un lugar incómodo: bloquear a los libertarios, a pesar de sus sólidos vínculos con la Casa Rosada, para sostener su rechazo al armado parlamentario del diputado cipoleño.

Tortoriello se muestra indiferente. Prevé, esta semana, retomar sus giras y viajará a Bariloche. Ya agendó reunir a la mesa chica para un repaso de situación. Atesora la creencia de que será la referencia electoral principal de LLA en Río Negro para el 2027, aunque el senador libertario Enzo Fullone cree que puede llegar y se alista en la discusión.

Soria y su viaje a territorio bonaerense

Ajenas a las intrigas de su partido, María Emilia Soria se desplaza sola y monitorea la evolución nacional. Aceptó una invitación del ministro de Seguridad, Javier Alonso, y estuvo en territorio bonaerense para observar avances en esa materia, pero además reforzó contactos con el núcleo político del gobernador Alex Kicillof.

La roquense repele el apresuramiento interno. En realidad, el reclamo raramente llega a ella. La contención pasa por Martín Soria, mientras que Martín Doñate canaliza inquietudes.

En los inicios de abril, ambos se cruzaron en el aeropuerto porteño y charlaron del apuro que se le reclama a la jefa roquense para su arranque y armado electoral. El senador pidió paciencia, alertó del riesgo de la presión y prometió un próximo contacto. Doñate tomó nota y, al otro día, pidió esperar cuando en Cervantes se juntó con dirigentes movilizados e inquietos por la inmovilidad de sus expectativas.

El estrés de la presión preelectoral siempre reaparece. El demorado paso para aproximarse a la unidad de los dos bloques peronistas se truncó el miércoles. Se preveía una reunión de ambos grupos con ese propósito, pero se postergó por pedido de los legisladores doñatistas. ¿El motivo? Aplazarlo y esperar la reunión entre el exsenador y Martín Soria.

La política no duerme, se mueve, pero todavía sin resoluciones de fondo.