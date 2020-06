Aston Martin no quiere contratar a Vettel

Sebastian Vettel todavía no tiene definido cuá será su futuro en la Fórmula 1. Sólo tiene confirmado bajará de la Ferrari en 2021 y que no cuenta con butaca. Una de las opciones que se mencionó en los medios europeos fue la de Aston Martin, pero Otmar Szafnauer, jefe del equipo, dejó claro que el equipo no está en el mercado en busca de un nuevo piloto..



“Hubo un gran movimiento en el mercado de los pilotos, algunos muy importantes”, comentó Szafnauer en una entrevista publicada por el equipo.



“Estoy seguro de que ha mantenido entretenidos a los aficionados y a los medios ocupados, pero por nuestra parte, el titular para la próxima temporada es el nombre de la fábrica y no los pilotos en los autos”, agregó.



Szafnauer, acerca de la rebaja del límite de costos a partir de 2021, comentó que “creo que las decisiones que hemos tomado entre los equipos, la F1 y la FIA establecieron los mecanismos necesarios para hacer que el Mundial sea más sostenible financieramente y se consiga en un plazo razonable para todos”.



Aseguró que “nos interesa mantener a todos los equipos y continuar ofreciendo grandes espectáculos a los aficionados. Miramos al futuro para construir un nuevo legado digno de Aston Martin. Estas nuevas reglas financieras le dan a cada equipo una oportunidad más equitativa para alcanzar su potencial y eso puede ser bueno para el certamen”.