Ataque a la Oficina de Turismo en El Bolsón: «Nos dijeron que pegaban donde más dolía»

El Ministerio de Seguridad de Río Negro informó que la Policía logró identificar a las personas que ocuparon la Oficina de Turismo de El Bolsón ayer al mediodía, donde mantuvieron de rehenes a los empleados, generaron destrozos y se robaron notebooks y un equipo de radio.

Según informaron desde la cartera provincial, personal de Investigaciones de la Policía de Río Negro «trabajó de manera inmediata con los registros fílmicos de las cámaras de monitoreo» y el informe ya fue elevado al Ministerio Público Fiscal.

«Se pudo identificar a las personas que participaron del grave hecho, aportando así material probatorio para la causa. En principio, las personas involucradas no serían de la localidad de El Bolsón», advirtieron, al tiempo que aclararon también que «se está a la espera de determinaciones por parte de la fiscalía«.

El siniestro se produjo horas despues de que el juez Gregor Joos ratificara la orden de desalojode la comunidad mapuche Quemquemtreu en el predio de Cuesta del Ternero.

«Si desalojan, chau turismo» pintaron con aerosol los manifestantes en la Oficina de Turismo.

«Siempre amenazan con el turismo porque dicen que es donde más nos duele. Esta amenaza no es nada nuevo. Ya prendieron fuego la oficina de informes en octubre», recordó Karia Bayón, presidenta de la Cámara de Turismo de El Bolsón.

La mujer concurrió al edificio que fue atacado, apenas supo lo que estaba pasando. «La oficina está ubicada frente a la Fiscalía y a la Policía. Pero la policía miraba. Les pregunté por qué no ponían orden y el comisario nos dijo que no podían actuar porque no había ninguna orden de la Fiscalía. Es una impotencia absoluta», planteó Bayón.

En ese momento, ante la respuesta del comisario, la mujer decidió acercarse a los manifestantes para consultarles qué necesitaban. «Me dijeron que no querían ninguna muerte más, que reclamaban por la muerte de Elías. Les recordé que hay dos acusados presos y me respondieron que tampoco querían el desalojo. Les pregunté qué tenía que ver la Oficina de Turismo, que no tenía sentido este ataque y que reclamaran en los estamentos correspondientes», señaló.

«La respuesta -agregó- fue que tenían que pegar donde más dolía para que el intendente (Bruno Pogliano) se de cuenta de que no quieren el desalojo. Que querían vivir tranquilos y que les sacaran la policía. El tema es generar distubio».

Bayón consideró que los agresores actuaron «con total impunidad porque nadie hace nada. Cuando ellos quisieron, abandonaron la oficina, cruzaron hasta la plaza donde tocaron el bombo y cuando se les ocurrió, se fueron del lugar. Así como si nada».

Luego de limpiar la Oficina de Turismo, los prestadores acordaron enviar un pedido de ayuda al gobierno provincial. «En El Bolsón esperan una orden provincial y, a su vez, provincia espera el dictamen de Nación. Los gendarmes ya no se ven. Pero además, si no pueden actuar, no sé en qué nos cambia. Además, sabemos que no van a desalojar a la comunidad porque quien tome esa decisión, tiene que dejar su silla», dijo.