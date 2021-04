ATE busca retomar iniciativa y para el jueves por salarios en Neuquén

El plenario de delegados de ATE Neuquén resolvió este lunes convocar a un paro provincial el próximo jueves para buscar "soluciones" a todos los sectores de la administración pública, en el contexto de un fuerte conflicto de trabajadores autoconvocados de salud que reclaman en las rutas.

El sindicato que conduce Carlos Quintriqueo quedó en la mira de toda la provincia tras el descontento que generó en el sector hospitalario el acuerdo salarial firmado en febrero junto a UPCN, En el cónclave realizado hoy en Plottier, el dirigente buscó retomar la iniciativa con la convocatoria a una medida de fuerza que le reclamará al gobernador Omar Gutiérrez "las demandas del conjunto de los trabajadores organizados en ATE".

“Tenemos una responsabilidad sobre los 31.000 trabajadores, no solo con un solo sector. Y es por ello que nos encontramos muy preocupados y no fogoneamos luchas internas porque si hay algo que ATE Neuquén desde su conducción no quiere es que, en vez de un grupo de elefantes, haya un cementerio de elefantes”, aseguró en relación a los autoconvocados.

Quintriqueo consideró que el sindicato es "la única entidad gremial capaz de solucionar el conflicto" y prometió: "allí estaremos, pero para pelear por todos y cada uno de los laburantes, porque ya nadie cree que plata no hay”.

En el plenario también hubo críticas a los diputados y dirigentes de la oposición que están respaldando a los autoconvocados de salud, particularmente a Libres del Sur, el FIT y el Frente de Todos, en línea con la campaña que inició en redes esta semana el Movimiento Popular Neuquino.

El paro, que se votó por unanimidad, será "en principio, por 24 horas" y con una movilización que irá hasta la Casa de Gobierno. "Tienen que ser miles en la calle para que después cuatro vivos no salgan a decir que entre gallos y medianoches decidimos las cosas", pidió Quintriqueo.