ATEN y el gobierno de Neuquén se reunirán hoy por la tarde

La Ciudad Deportiva será el lugar del encuentro entre el gobierno provincial y la dirigencia del sindicato docente ATEN. La reunión está convocada a las 17, según confirmó el propio gobernador Omar Gutiérrez, hoy, en Las Flores, un sector en regularización de la ciudad de Neuquén.

"La expectativa es que esta mesa sea estrictamente salarial, es lo que están esperando las y los compañeros", dijo Lucas Zori, de la comisión directiva de ATEN provincial.

Por las redes, convocaron a los docentes de la zona Confluencia a partir de las 17, "con distancia, barbijos y sin compartir bebidas". Zori indicó que la dirigencia espera llevarse de esta reunión una propuesta para discutir en las asambleas virtuales.

Gutiérrez confirmó hoy en conferencia de prensa el horario del encuentro, durante un acto oficial por la entrega de 70 tenencias precarias en el asentamiento Las Flores, de la capital.

En representación del gobierno provincial se prevé la presencia de la titular de la cartera educativa, Cristina Storioni; de la ministra de Gobierno, Vanina Merlo y de funcionarios del área de Economía.

La delegación docente estará integrada por el secretario general Marcelo Guagliardo, Susana Delarriva (adjunta) y la secretaria gremial Rosa Flores, además de secretarios generales de seccionales de la Confluencia.

"Nuestros salarios están congelados desde diciembre de 2019. El gobierno ofrece bonos en negro que no son remunerativos y que son pagos por única vez, con el enojo de los jubilados y de la docencia porque no sólo que es totalmente insuficiente sino que no es una recomposición salarial, estamos esperando una recomposición del 36% correspondiente al 2020 y comenzar con 2021", sostuvo el vocero sindical.

Respecto a la presencialidad, Zori recordó que en diciembre esperaban contar con un informe de infraestructura sobre las escuelas y que el gobierno provincial faltó a las reuniones previstas. "Con un protocolo COVID no se resuelve la presencialidad: se necesitan las escuelas en condiciones, hasta ahora sólo hay cruces mediáticos sobre cómo están las escuelas, pero ni se hizo la reunión, ni el gobierno cumplió aún con tener en condiciones los establecimientos", sostuvo.