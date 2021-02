Gutiérrez se juega el inicio de las clases presenciales en Neuquén con una mesa salarial

El esperado -y presionado- regreso a clases en Neuquén tendrá hoy el principal tema de discusión. La relación entre el gobernador Omar Gutiérrez y el gremio ATEN terminó de tensarse en la previa cuando, tras el voto negativo de los vocales gremiales, el Consejo Provincial de Educación (CPE) terminó por aprobar el protocolo sanitario solo por mayoría. “No pueden borrar con el codo lo que escribieron con la mano”, les recriminó Gutiérrez.

El encuentro, donde hay expectativa del gremio docente de discutir la pauta salarial, se realizará bajo un clima de tensión. La presión social y política recae hoy sobre los maestros. Está instalado en la opinión pública que el regreso a las aulas es un fin en sí mismo. Es decir que, las variables aún la sanitaria, quedan fuera de alcance en la discusión.

La reunión todavía no tiene lugar ni horario. Una práctica habitual del gobierno para estos encuentros y que lleva el sello de Gutiérrez.

Desde el Gobierno se muestran tajantes en avanzar en el retorno a la presencialidad para el inicio del ciclo lectivo 2021 y, según entienden, es algo acordado desde la reunión que terminó con el famélico acampe que realizó el gremio en la Casa de Gobierno neuquina.

El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, dijo que esperan que se comience “a construir las soluciones”. Si no es así “el 18 de febrero ATEN tiene asambleas y se va decidir colectivamente las acciones a seguir”.

También mencionó los temas centrales que quieren discutir y amplió el pliego más allá de el punto salarial.

“Desde lo salarial hay dos temas a resolver. Uno es la inflación acumulada de la última negociación hasta acá. Es todo el proceso de inflación 2020, el cuál va a ser la pauta salarial para el año que se inició y recuperar los espacios de coberturas de cargos y de hora. Además el atraso salarial va atado a las jubilaciones. Esto se traduce en un deterioro de los haberes jubilatorios”, reflexionó.

Según los cálculos realizados por ATEN, el atraso hasta diciembre del año pasado era de 36%. La actualización salarial permanece congelada desde enero del 2020.

Docentes $34.500 es el salario inicial neto para un maestro, según información que difundió la Central de Trabajadores de la Educación. 25% por encima del salario mínimo es lo que cobró una docente neuquina en diciembre de 2020. En marzo del mismo año la diferencia era del 50%.

Protocolo, ida y vuelta

Desde entonces los docentes recibieron 20 mil pesos en concepto del pago de conectividad. Una medida que en principio fue rechazada por el sindicato pero que igual el Ejecutivo abonó.

Pese a que hasta anoche no se precisaba el lugar ni la hora del encuentro entre el sindicato docente y el Gobierno, en la previa de la reunión se barajaba que no habría una oferta salarial.

Desde Provincia se ratificó y celebró que se aprobó ya por mayoría el protocolo “Camino a la Escuela Presencial”, que es el documento clave -entienden- para el regreso a las aulas, que combinaría la presencialidad y la virtualidad.

Parte integrante del CPE borró con el codo lo que firmó con la mano en diciembre, rechazando los protocolos”. Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén.

Nos parece que hay que correrse de eso. Si uno se agarra de la salida del gobernador, dinamita puentes”. Marcelo Guagliardo, secretario general ATEN.

No fue acompañado con la firma de las vocales gremiales, una acción que impulsó el reproche del gobernador contra el gremio, quien manifestó que se “borró con el codo lo que firmó con la mano en diciembre”.

“Nos parece que hay que correrse de eso. Si uno se agarra de la salida del gobernador, dinamita puentes. De alguna manera plantea sino me firmaste el protocolo, no hay negociación. Lo tomamos como un exabrupto del gobernador que debiera ser quien tenga la mayor responsabilidad en un momento tan delicado y en una situación laboral tan compleja”, expresó Guagliardo.

Agregó que en el camino hacia el 3 de marzo uno de los temas más complejos “es el estado de la pandemia en la provincia, que fue el motivo por el cual salimos de las escuelas”.

Dijo que según el Consejo Federal de Educación, en el cual la ministra de Educación de Neuquén (Cristina Storioni) es integrante, se estableció el año pasado y luego se ratificó este año, las recomendaciones sanitarias para dar el salto a la presencialidad.

“Hay tres parámetros. Si hay circulación comunitaria o no, el nivel de contagiosidad, y el estado de ocupación de las salas de terapias intensivas. En Neuquén de los tres uno está con una meseta alta de contagios, y los otros dos están en rojo: hay circulación comunitaria y alta ocupación de terapia intensiva. Queremos volver a la presencialidad. El tema es que sea segura y que no ponga en riesgo ni a los docentes ni a los estudiantes y a sus familias”, marcó.

Gobierno $1.629 millones por encima de lo presupuestado fue lo que recaudó el gobierno provincial en enero de 2021. $25.000 millones fue el ahorro que generó la administración de Neuquén con el congelamiento de los salarios estatales durante parte del 2019 y 2020.

El estado de las escuelas

La Provincia comunicó que desde el comienzo de la pandemia se realizaron obras de mantenimiento y reparaciones en más de 650 establecimientos educativos de distintos niveles. Esa afirmación fue atacada por el gremio al asegurar que se trata de “algo poco real”.

“Ese dato no se condice con lo que estamos relevando en cada una de las seccionales. La Provincia de Neuquén tiene casi 800 establecimientos escolares. Hicimos un relevamiento en octubre que dio cuenta de casi 270 con dificultades importantes”, describió Guagliardo.

Además agregó que “lo de los trabajos en 650 escuelas, la verdad no es lo que nosotros estamos viendo. Ojalá sea así. Nos sorprendió porque es un número poco creíble”, sostuvo.

Marcó que lo importante no solo es la cifra, también los trabajos que se hicieron en cada escuela. “Las 800 escuelas estuvieron cerradas por un año, así que lo mínimo que hay que hacer es el mantenimiento”, dijo y agregó que “no queremos competir con el gobierno sobre quién tiene la razón. Lo que queremos es que las escuelas estén en condiciones”.

Desde la subsecretaría de Obras Públicas se describió que se renovaron instalaciones de electricidad, gas y agua, y hubo trabajos de recambio y reparaciones en 35 edificios de la ciudad capital y 25 del interior de la provincia.

Mientras que en 388 escuelas de municipios que suscribieron convenios de mantenimiento con la Provincia hubo cambios de cerraduras, artefactos de iluminación, agua potable, desagües cloacales. En otros se realizaron cambios de tanques de agua, se construyeron cercos perimetrales, veredas, se cambiaron cielorrasos y se repararon baños y cocinas.

Además se afirmó que en otras instituciones se continúa con trabajos en ejecución.

El gremio tiene convocadas las asambleas, que serán virtuales, para el 18 de este mes.

Análisis: La oportunidad de las lecciones aprendidas en pandemia

Por Federico Aringoli

La pandemia no terminó.

Incluso no hay acuerdo en la fecha de vencimiento. Es probable que no sea este año. Sin embargo, y pese a la desilusión de los cambios, individuales y sociales, que imaginábamos a mediados del año pasado y no fueron, hubo lecciones aprendidas que estaría bien no borrar con el codo.

El gobierno que conduce Omar Gutiérrez y la conducción del gremio ATEN tienen en sus manos la llave para quitarle de encima un peso a la sociedad neuquina: el inicio de las clases presenciales, en la modalidad que la situación sanitaria lo permita.

La crisis económica que provocó la pandemia afectó a todos: el gobierno sufrió en la recaudación y los salarios, sobre todo los docentes, padecieron el atraso y la inflación no contenida. Sin embargo, los que más sufrieron fueron los sectores más postergados.

Decir que en el 2020 no hubo clases es ver el vaso medio vacío. Los especialistas reconocen que la presencialidad aporta a niños y adolescentes aspectos que no alcanzan a cubrirse desde la virtualidad. Es cierto que los docentes trabajaron el año pasado, pero la realidad tecnológica del país y de la provincia dejó fuera de banda a miles de chicos y chicas en Neuquén.

Las posiciones no son tan lejanas como para no recuperar el espacio perdido, sobre todo en esos sectores donde hay coincidencia en reconocer que fueron los más golpeados, pero dependerá de cuánto pese el interés individual sobre el general para saldarlas.