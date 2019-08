Aumenta la tarifa de luz en Neuquén mientras CALF negocia la deuda

Con las tarifas de septiembre, los usuarios de Neuquén comenzarán a pagar un incremento del valor del suministro eléctrico. La información fue dada por el presidente de la cooperativa de servicios públicos CALF, Carlos Ciapponi, a la vez que detalló el acuerdo con el que se pagará la deuda contraída con la mayorista eléctrica Cammesa justamente por no aceptar el aumento que esta aplicó desde comienzos de año.

Ciapponi detalló que si bien el aumento para la cooperativa es del 38%, a mayoría de los usuarios se les aplicará el 28. El responsable de CALF estimó que este será el último incremento del año teniendo en cuenta el contexto electoral y las medidas que viene aplicando el gobierno nacional después del resultado negativo de las PASO y la devaluación del peso.

Este aumento, recordó, es el que se venía posponiendo desde febrero, cuando la cooperativa se rebeló ante la suba de la electricidad por parte de la mayorista y se negó a pagar. Se generó una deuda por la que Cammesa amenazó con cortar el suministro o iniciar acciones legales y comenzaron a rondar rumores sobre los posibles caminos para resolver la situación.

Finalmente, la semana pasada se anunció que gracias a la gestión del senador del MPN y dirigente petrolero Guillermo Pereyra, se pudo idear un acuerdo para triangular fondos entre Nación, Provincia y CALF y finalmente pagar la deuda.

Ciapponi detalló que la deuda debe ser actualizada y se le sumarán intereses, pero no multas. El pago se realizará en 60 cuotas con fondos que aportará el ministerio del Interior de la Nación. A la vez, la cooperativa devolverá este monto con la liquidación de las tarifas sociales que realiza el gobierno provincial. Finalmente, CALF absorberá el costo de la tarifa social.

Con este acuerdo queda descartada la posibilidad de una acción legal por parte de Cammesa con el compromiso de la cooperativa de comenzar a pagar las facturas completas. Ahora sólo falta que el gobernador Omar Gutiérrez complete la gestión con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

¿Y el municipio?

Se podría decir que todos están felices, pero no. La cuestión con el municipio de Neuquén, que es el poder concedente del servicio público, aun no está resuelta.

Esta mañana el intendente Horacio "Pechi" Quiroga aseguró que los representantes de Cammesa le dijeron que no fueron invitados al encuentro en el que se delineó el acuerdo y en el que participaron Ciapponi, Pereyra y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.

"Yo no digo que la reunión no existió, lo que digo es que hay una parte contractual que no aparece que es la municipalidad", resaltó en declaraciones radiales el intendente.

A la vez, cuestionó que "se le reconoció a CALF un precio X que, dentro de ese precio, está contemplado el pago a Cammesa: si no le pegaron qué hicieron." Quiroga aclaró que no se refería a un delito, sino a que se le habían dado otros destinos y no el pago a la mayorista.

Pero Ciapponi no piensa igual y adelantó que la cooperativa iniciará un reclamo administrativo por la "poda que nos ha hecho el poder concedente con las renegociaciones integrales, a partir de las que empezamos a tener problemas."