Aumentó el flujo del urbano en Neuquén en horario "pico"

Con la flexibilización de algunas medidas del aislamiento obligatorio, el municipio de Neuquén aumentó la cantidad de unidades en el flujo del transporte urbano de la ciudad.

Esta semana el municipio pondrá en marcha -en forma paulatina- al menos la mitad de las unidades disponibles, en los horarios de mayor necesidad de circulación.

Funcionará como en un esquema de refuerzos durante los “horarios pico”, con el objetivo de evitar que los pasajeros viajen parados o en colectivos congestionados.

Desde que arrancó la restricción vehicular, el promedio de unidades en la calle era de 30 (similar al diagrama de circulación de día domingo), cuando en tiempos de ciclo lectivo (antes de la pandemia), la cifra alcanzaba a un diario de 110 colectivos de Autobuses Neuquén y 20 de Pehuenche urbano.

Desde este lunes, salen unas 42 a la calle desde las 7 a las 8; con vehículos de “refuerzos” también a las 12 y a las 19. “Buscamos que se cumplan todas las medidas de seguridad sanitaria: que la gente no vaya parada dentro del colectivo, la distancia mínima entre pasajeros, el barbijo de cada pasajero y que no se tome contacto con el chofer”, detalló Mauro Espinoza, subsecretario de Transporte de la comuna.

Mientras el número de pasajeros transportados rondaba los 1000 a 1500 viajes hasta la semana pasada, desde el viernes la cifra trepó a los 7.000. Igualmente el dato alcanza a un 10% de la cifra diaria de unos 75.000 pasajes diarios en el urbano de esta ciudad, los dias hábiles y en tiempo de clases antes de la pandemia.

La mayor circulación tuvo que ver con la apertura de los bancos para realizar algunas operaciones y de las bocas de pagos de préstamos y cuotas el viernes y sábado, en algunos casos; mientras que el lunes no sólo levantaron su persianas algunos comercios que no estaban habilitados, sino que muchos usuarios que no realizaron sus pagos y trámites por internet, se volcaron a los pago fácil habilitados.

La problemática del transporte urbano se debatió en la sala de comisiones del Deliberante el lunes, de modo virtual.

Según explicó el presidente de la comisión, Atilio Sguazzini (MPN), se buscó conocer qué había ocurrido con el conflicto de Autobuses Neuquén –que paralizó su servicio al menos tres días por conflictos laborales en Neuquén-, la situación del estacionamiento medido y fue allí donde Espinoza detalló sobre la incorporación gradual de unidades al esquema que se implementó en la primera etapa del aislamiento obligatorio.

Sguazzini explicó que durante la reunión, se priorizaron todas las consultas sobre el funcionamiento de transporte para aprovechar la presencia –por teleconferencia- de Espinoza quien indicó que la vuelta al cobro del estacionamiento medido redujo el flujo vehicular creciente hacia el centro que se observó la última semana.

“Son estrategias paliativas que estamos implementando en busca de evitar lo más que se pueda la circulación: ahora estamos analizando la acreditación del personal de Salud”, explicó Espinoza; la habilitación en forma gradual de más colectivos para el sistema en horarios pico, busca esto también, que la gente que debe trasladarse al centro porque abrió el lugar donde trabajaba o debía finalizar trámites, lo pueda hacer en las mejores condiciones de prevención ante la posibilidad de contagio”, dijo el funcionario.