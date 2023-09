Arranca una fecha clave por el Rally Neuquino en Piedra del Águila

Con un súper especial que será clasificatorio, este viernes a las 20.03 comenzará una nueva edición del Rally de Piedra del Águila, que en la previa contó con una gran cantidad de tripulaciones confirmadas para la séptima fecha y última fecha de la etapa regular del certamen neuquino, que después contará con un playoffs para consagrar a los campeones en todas sus categorías.

La prueba, desde que volvió a ser parte del Rally Neuquino, es una de las que suele convocar a muchos participantes por lo atractivo de su recorrido y no hizo más que ratificar el gran momento por el que pasa la popular categoría, una de las más numerosas del automovilismo en la región.

Está demostrado que Appryn-Sur, que tiene a su cargo la organización y contralor deportivo del Rally Neuquino, se destaca por sus permanentes cambios buscando jerarquizar los espectáculos y darle otros atractivos tanto a los participantes como a los aficionados.

Por eso, en el comienzo afrontará un nuevo desafío con un súper especial nocturno, que será clasificatorio. Como hay pronóstico de lluvia, algo que obligó a realizar cambios en las pruebas anteriores en Zapala y Rincón de los Sauces, hay un plan B para cumplir con lo programado.

Si no se puede transitar el circuito de la ex Fórmula 850, ubicado casi en la zona céntrica de Piedra, de 4 kilómetros, se utilizará el tramo del Perilago, de algo más de 6 kilómetros y mucho más exigente, pero que no tendrá complicaciones por si llueve.

Si bien después de las verificaciones administrativa y técnica, está asegurada la presencia de los principales animadores del certamen en todas sus categorías, quedando clasificados los que después participarán en las tres fechas que tendrán los playoffs para definir a sus campeones.

Los líderes del Rally Neuquino son Damián Di Bartolo, en el Grupo N-2; Javier Mozzi Zovich, en el Grupo N-2 Light; Facundo Galvani, en la Clase A-7; Mauro Rocca, en la A-6 y dueño de cuatro victorias en fila; Gustavo Rojas, en la A-5; Matías Nimo, en el Grupo N-1, y Pablo Correa, en la A-1.