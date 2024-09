Colapinto quedó 12° en la clasificación de la Fórmula 1 en Singapur: «Fue una buena qualy»

Franco Colapinto largará en la 12° posición del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, luego de superar la primera qualy y quedar muy cerca de meterse en la 3.

El argentino marcó un tiempo de 1:30,481 con su Williams para terminar a solo siete milésimas de su compañero de equipo, el tailandés Alexander Albon, que largará una posición por delante suyo.

Además, Colapinto estuvo a solo 31 milésimas del tiempo del español y bicampeón del mundo, Fernando Alonso, que obtuvo el décimo puesto en la Q2 que le permitió avanzar a siguiente instancia de la clasificación.

El argentino arrancó la clasificación con un muy buen noveno puesto en la Q1, que lo consiguió en su última vuelta, al registrar un tiempo de 1:30,704.

Franco post Qualy:🇸🇬🏁



"Estuvo muy cerca la Q3. No me abrió el DRS en la recta, y no pude rotar bien en la 13, perdí capaz 1 decima ahí. Un poco frustrado, igualmente fué una buena Qualy. "



Mentalidad ganadora🧠🇦🇷#SingaporeGP pic.twitter.com/XBd8jaSlt0