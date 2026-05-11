Aniversario Chimpay: Transformar la infraestructura y apostar a la industria regional

En el marco del 121° aniversario de Chimpay, la localidad —que hoy cuenta con una población estimada de entre 5.500 y 6.000 habitantes— transita una etapa de profunda transformación y ordenamiento.

En su primera gestión de gobierno, Gustavo Sepúlveda, nacido y criado en Chimpay, sabe que su prioridad absoluta ha sido reconstruir la operatividad municipal para brindar los servicios que cada vecino merece.

“A pesar de haber iniciado la gestión con un parque automotor inexistente y graves deudas financieras, hoy celebramos logros concretos”, comentó Sepúlveda. Con una administración austera, un equipo de gobierno conformado por profesionales de distintas áreas y colores políticos, además del apoyo estratégico del Gobierno Provincial y el sector privado, han hecho la diferencia en cuanto al ordenamiento del pueblo se refiere.

Foto: Cecilia Maletti.



Renovación del parque automotor: Se adquirió un camión recolector de residuos, un tractor desmalezador y una desbrozadora.

del parque automotor: Se adquirió un camión recolector de residuos, un tractor desmalezador y una desbrozadora. Mejoras en infraestructura urbana: Transformación de plazas con iluminación LED, nuevos cestos de basura y juegos (mangrullos).

en infraestructura urbana: Transformación de plazas con iluminación LED, nuevos cestos de basura y juegos (mangrullos). Obras estratégicas: Ejecución del “Paseo del Peregrino”, una obra que une barrios con veredas, bancos e iluminación, y la histórica obra de tendido eléctrico de 500 millones de pesos en el barrio Avicena para 46 familias.

estratégicas: Ejecución del “Paseo del Peregrino”, una obra que une barrios con veredas, bancos e iluminación, y la histórica obra de tendido eléctrico de 500 millones de pesos en el barrio Avicena para 46 familias. Seguridad y Salud : Gestión de un nuevo patrullero para la seguridad local, refacciones en el hospital y la incorporación de una ambulancia y un utilitario.

y : Gestión de un nuevo patrullero para la seguridad local, refacciones en el hospital y la incorporación de una ambulancia y un utilitario. Turismo y tradición: Embellecimiento y mejora de la iluminación en el Parque Ceferino para recibir a los visitantes durante todo el año, garantizando servicios gratuitos de camping.



“Miramos al futuro con optimismo, diversificando nuestra matriz productiva hacia la industria de los hidrocarburos y trabajando en conjunto con equipos técnicos multidisciplinarios para que Chimpay siga creciendo con orden, trabajo y unidad”, comentó orgulloso el intendente.

El deporte como herramienta de encuentro



Esta gestión entiende el deporte como el mejor espacio de contención para todas las edades. Y entre los logros obtenidos están:

* Rescate del Club Atlético Chimpay: Intervención histórica junto a la provincia para saldar una deuda de L65 millones de pesos y evitar su remate.

* Escuelas deportivas municipales: Cuentan con varias disciplinas gratuitas: básquet, patín, vóley, fútbol, * rugby, atletismo, mountain bike y talleres de movimiento para adultos mayores.

* Mejora de instalaciones: Renovación total del polideportivo (iluminación interna/externa y calefacción) y pintura de canchas.

* Apoyo a instituciones: Colaboración permanente con el Club Juventud Unida y otras entidades deportivas locales.







Educación y formación profesional



“La educación es el pilar para que nuestros jóvenes no tengan que emigrar”, afirmó el jefe comunal. Es por eso que en esta gestión se ha trabajado e impulsado:

Certificación laboral metalúrgica: En conjunto con el CEAER (Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales), capacitamos a los primeros 16 jóvenes para insertarse en la industria hidrocarburífera con mano de obra calificada.

Convenio con el IPAP (Instituto Provincial de la Administración Pública): Próxima apertura de una sede local para ofrecer cursos virtuales y formación técnica administrativa.

Infraestructura escolar: Reparación de establecimientos educativos, incluyendo el arreglo integral del SUM de una de nuestras escuelas a través de convenios escolares.

Talleres culturales: Oferta variada y totalmente gratuita para todos los vecinos del pueblo.