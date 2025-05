El duro choque de Tsunoda en la clasificación de Imola en la Fórmula 1

En el marco de la clasificación del GP de Imola de la Fórmula 1 y en el debut en la temporada 2025 de Franco Colapinto, Yuki Tsunoda, piloto de Red Bull y compañero de Max Verstappen, sufrió un grave accidente en la Q1 en donde su monoplaza dio una vuelta campana y chocó contra el muro de la pista.

Yuki Tsunoda asustó a todos tras chocar contra uno de los muros de contención y dar una vuelta en el aire.

El piloto de Red Bull, perdió el control del monoplaza y fue directamente contra el muro. Luego del impacto, el auto giró y cayó sobre el suelo. El japonés salió por sus propios medios del auto que quedó totalmente destruido.

Grateful to see Yuki Tsunoda walk away from this enormous shunt in Q1#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hsviPlI66P