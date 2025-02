Fórmula 1: Vowles confirmó que Franco Colapinto deberá volver a Williams tras su paso por Alpine

A poco menos de un mes para el Gran Premio de Australia, que abrirá un calendario de 24 carreras, la temporada 2025 de la Fórmula 1 ya comenzó hace varias semanas. El traspaso de Franco Colapinto a Alpine como piloto de reserva revolucionó el paddock, no solo por su gran trabajo en Williams, sino por las especulaciones que rodean su llegada al equipo francés, donde podría reemplazar a Jack Doohan en la dupla titular.

Sin embargo, James Vowles, jefe del equipo británico, aseguró que el argentino deberá volver a Grove en un futuro.

En el marco de la presentación del FW47, monoplaza que utilizarán Alex Albon y Carlos Sainz en el 2025, el inglés volvió a explicar los motivos de la salida del pilarense. “Lo importante, lo principal, es esto: es piloto de Alpine por varios años. Su elección, fundamentalmente, es elegir lo que quieren de eso, y después de eso, espero que vuelva a Williams”, hizo hincapié Vowles.

Cabe recordar que la mánager del joven de 21 años, María Catarineu, reveló que Williams cedió a Franco por cinco años a Alpine”.

Si embargo, decidió por mantener el hermetismo respecto a la posible vuelta de Colapinto bajo sus órdenes, ya que no confirmó ningún plazo estipulado. “Ese período de tiempo no está grabado en piedra donde pueda mirarte a los ojos y decirlo, pero puedo decir que volverá a Williams en algún momento”, argumentó.

“Hay un período de tiempo en el que espero que esté corriendo para Alpine, y la razón por la que lo hicimos, es que realmente quiero que esté corriendo en 2025 o 2026, y esta es la mejor oportunidad que tiene sin estar con nosotros”, aseguró Vowles.

A su vez, agregó: “Es por eso que está ahí, y no quiero decir que sea en detrimento de Doohan, espero que Jack tenga un tiempo exitoso, pero en última instancia Franco es mi piloto al que quiero de vuelta en el coche después de un período de tiempo, y volverá a Williams”.

Vale recordar que la escudería francesa reafirmó en reiteradas ocasiones que el australiano comenzará la temporada como compañero de Pierre Gasly.

No obstante, los rumores sobre un posible reemplazo se acrecientan día a día. Y, en medio de esto, el español Roberto Merhi, ex corredor de la Fórmula 1, declaró que “Vamos a ver si Doohan empieza el año, que yo no lo tengo tan claro. Yo creo que está la cosa tensa”, en diálogo con el podcast Cope GP.