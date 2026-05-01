El Diario RÍO NEGRO como motor de cambio: un puente para transformar vidas

Lina y Ornella, dos ejemplos de mujeres que encontraron en el diario una forma de cambiar sus vidas.

En cada página del Diario RÍO NEGRO habitan historias que, alguna vez, permanecieron en silencio. Son relatos que nacieron en la intimidad de una casa, en la lucha por un derecho o en el esfuerzo anónimo de una persona. Al ser contados, encontraron algo más que lectores atentos: un nuevo rumbo.

A lo largo de los años, el diario fue vehículo para que miles de historias de la región salieran a la luz y lograran atravesar fronteras. Lo que empezó como una simple noticia, muchas veces se transformó en uan oportunidad.

El diario como motor de cambio: tres historias

La visibilización de una realidad, de un talento o de un conflicto no solo puso situaciones en palabras, sino que abrió puertas, generó redes y permitió que muchas personas encontraran fuerzas para seguir adelante.

El periodismo, no solo informa, también deja huellas. A veces imperceptibles, otras profundas, pero siempre presentes. En la voz de quienes fueron protagonistas de esas páginas, se revela su verdadero alcance: el de un puente que conecta, que acompaña y que, en ocasiones, logra lo más difícil de todo: cambiar vidas.

Detrás de cada título hay vidas en movimiento. Hay historias que inspiran, pero también historias que se superan a partir de ser contadas ante miles de ojos. Hay personas que, al verse reflejadas en el diario, dejan de estar solas, comunidades que se reconocen, problemas que encuentran eco y la posibilidad de ser solucionados.

Lina, una emprendedora que no bajó los brazos

Un negocio familiar a punto de bajar las persianas en Roca en febrero de 2025, pudo atravesar su propia crisis a partir de su difusión en el diario. La historia de Lina Tosoni, una mujer que convirtió una necesidad en un emprendimiento de pastas artesanales.

Lina Tosoni es de Roca. Foto: Andrés Maripe.

Desde los 14 años, ella empezó a cocinar en su casa junto a su familia para generar ingresos en un contexto económico difícil, luego de que su padre los abandonara y necesitaran sostener los estudios de su hermano.

Los ravioles caseros de su mamá marcaron el inicio del proyecto y se convirtieron en el corazón del comercio. Con el tiempo, Lina logró abrir su propia fábrica de pastas, que hasta el día de hoy sostiene con esfuerzo en la ciudad abasteciendo a muchos otros comercios.

Más que un emprendimiento, su trabajo encarna la continuidad de un legado familiar. Detrás de esta historia, la roquense dejó ver un conflicto que afecta a muchos: la necesidad de sobrevivir económicamente en un contexto adverso. Aún con años de experiencia y una fábrica propia, el emprendimiento enfrentaba dificultades por los altos costos y la inestabilidad.

Lina contó que tras la publicación en el diario, pudo sostener a la empleada que tenía y evitó bajar las persianas de su comercio por el repunte de ventas, tal como balanceó días después de la nota.

«No sabés la repercusión que tuvo la nota. Increíble. Mucha gente apareció, curiosos, interesados». Lina Tosoni, emprendedora de Roca.

La visibilización de la historia familiar generó un efecto “boomerang”. Muchos clientes se enteraron y se conmovieron con la historia. Algunos volvieron a apostar a las pastas o fueron a probarlas por primera vez.

Daiana, una paciente de salud que logró su medicación

Una mujer de 36 años de Roca que atravesaba un cáncer de cuello de útero agravado por una trombosis en junio de 2025, recibió una donación de medicación desde Bariloche, gracias a la solidaridad de un vecino que conoció su caso a través del diario y la brindó de manera gratuita.

Su familia no podía costear el millonario tratamiento oncológico y su vida corría riesgo. El esposo, Pablo, recurrió a este medio con el pedido y la noticia no tardó en tener eco dentro de la provincia.

La ayuda consistió en varias cajas de enoxaparina (un anticoagulante costoso) que llegaron tras una red de colaboración que incluyó también a transportistas que se sumaron a la cadena de solidaridad para facilitar el traslado.

A pesar de que el problema económico de fondo persistía, en este caso, como en muchos otros, la solidaridad comunitaria resultó decisiva para sostener un tratamiento médico urgente. El diario fue punto de encuentro.

Finalmente, luego de meses de tratamiento y lucha por sobrevivir, Daiana falleció en diciembre de 2025, pero su familia sigue agradecida con la red que los contuvo y ayudó.

“Me gusta que no solo ustedes (el diario) fueron una parte importante en el proceso de Day, también me gusta recordar la lucha y la fuerza que tuvo”. Pablo, esposo de Daiana.

Ornella, de joven escritora a ciudadana ilustre

Una adolescente de 16 años de Allen, Ornella Calvil, fue reconocida a nivel nacional por un relato sobre violencia de género en el concurso literario “De Ana Frank a nuestros días”. Ella logró destacarse entre más de 500 participantes de todo el país al abordar con sensibilidad y compromiso, una problemática vinculada a los derechos humanos.

Ornella Calvil le puso palabras a la violencia hacia las mujeres y ganó un certamen nacional. Foto: Juan Thomes.

El relato se inspira en una historia real y cercana, lo que le aporta fuerza testimonial. Gracias a este trabajo, la joven integró el grupo de ganadores del certamen y viajó a Buenos Aires para recibir el reconocimiento.

«Gracias a la difusión en el diario, Ornella ha logrado muchas cosas. Recibió una invitación del centro Ana Frank como escritora junto a varias personas de diferentes provincias. Fue la única representante de Río Negro y en unos meses más le harán una distinción como ciudadana ilustre», contó su madre Maribel Calvil, días atrás.

«El hecho de que el Diario Río Negro se haya hecho eco de los logros de de mi hija, es un orgullo. Fueron muchísimas las puertas que se le han abierto». Maribel Calvil, madre de la adolescente Ornella Calvil.

Además del logro personal, su participación refleja el rol de las juventudes en la reflexión sobre temas sociales urgentes.

El diario, mucho más que un medio de comunicación

Estas notas son solo algunos ejemplos de muchas otras que lograron trascender. En tiempos donde la información circula a gran velocidad, el valor de contar con sensibilidad y compromiso se vuelve esencial.

En ese cruce entre la palabra y la realidad, el diario sigue siendo mucho más que un medio: es un espacio donde las historias se resignifican, las voces se amplifican y donde se pueden gestar cambios profundos.



