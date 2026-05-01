Los recursos de litio en Catamarca ya alcanzan las 9,5 millones de toneladas 

La compañía australiana anunció un crecimiento del 150% en los recursos de su proyecto Candelas. Con este salto, el holding se posiciona entre los diez proyectos de litio en etapa de construcción y producción más grandes del planeta.

Galan Lithium Limited (ASX: GLN) ha marcado un hito histórico para la minería argentina al anunciar un incremento sustancial en la estimación de recursos minerales de su proyecto Candelas, ubicado en la provincia de Catamarca.

Gracias a nuevos mapeos geofísicos y modelos hidrogeológicos realizados por la consultora SRK, el recurso de Candelas creció más de un 150%, alcanzando las 1,6 millones de toneladas de Carbonato de Litio Equivalente (LCE).

Este crecimiento eleva la posición total de recursos de Galan en el Salar del Hombre Muerto a un total de 9,5 millones de toneladas de LCE. Con estas cifras, la compañía se consolida firmemente dentro del Top 10 global de proyectos de litio que se encuentran actualmente en fases de construcción o producción.

Mientras se celebra este crecimiento geológico, la empresa avanza a paso firme en la infraestructura. Francisco López, gerente de Relaciones Gubernamentales y Comunitarias de la firma, confirmó que se encuentran en la etapa final para iniciar la producción en el sector oeste del Salar del Hombre Muerto.

El plan operativo contempla una fase inicial de 5.000 toneladas de concentrado, con una visión de expansión a largo plazo que apunta a las 20.000 toneladas de carbonato de litio. «Identificamos el potencial para añadir toneladas de LCE con un presupuesto modesto y hemos cumplido», destacó Juan Pablo Vargas de la Vega, Director Gerente de Galan.

Impacto local

Se estima que la puesta en marcha efectiva de la producción se concrete en un plazo de cuatro a cinco meses.

Este avance no solo representa un éxito corporativo, sino que promete un derrame económico directo para el departamento de Antofagasta de la Sierra a través de regalías, programas de responsabilidad social empresaria y la creación de empleo genuino en la Puna catamarqueña.