Sin Colapinto, la Fórmula 1 presentó sus nuevos autos y a los pilotos para la temporada 75

A un mes del comienzo de la temporada 75, la Fórmula 1 realizó un evento especial de lanzamiento en el 02 Arena de Londres donde se presentaron los nuevos autos de los 10 equipos y a sus 20 pilotos.

La categoría realizó por primera vez un evento de este tipo de cara a la 75° temporada de su historia que comenzará entre el 14 y el 16 de marzo en el circuito Melbourne Park de Australia.

Cada uno de los 10 equipos de la F1 tuvo siete minutos para presentar los diseños de sus nuevos monoplazas. El orden se dio a partir de cómo quedaron en el campeonato de constructores del 2024, del peor al mejor ubicado.

De esta manera, desfilaron Sauber, Williams, Racing Bulls, Haas, Alpine, Aston Martin, Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren, último campeón.

Alpine mostró su nuevo auto sin la presencia de Franco Colapinto, que arrancará el campeonato como piloto de reserva. Sí estuvieron sus dos corredores confirmados para el arranque: Pierre Gasly y Jack Doohan.

El monoplaza fue nombrado como BTW Alpine A525, y predominan dos colores: el clásico rosa que ya tenía en la temporada pasada, y esta vez se le sumó el color azul en el medio.

Muchos de los flashes del evento se fueron con Lewis Hamilton. El multicampeón inglés despierta gran expectativa por su paso a Ferrari. Junto a Charles Lecrerc buscarán que la escudería italiana vuelva a ganar un campeonato.

El momento de ver a los nuevos coches en pista, antes del debut oficial en Australia, será del 26 al 28 de febrero en las pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Sakhir de Bahréin.

Los 10 nuevos autos de la Fórmula 1 2025

McLaren

The moment we got to see the constructors' champion's fresh look 🤩#F175LIVE @McLarenF1 pic.twitter.com/FL4UnJg99E — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

Ferrari

Red Bull

Red Bull reveal the livery they'll look to make Max Verstappen a five-time world champion in 🏆#F175LIVE @redbullracing pic.twitter.com/YzMuek9ydG — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

Mercedes

Mercedes make their bid to return to the top in 2025… and this is how they'll look 👀#F175LIVE @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/tUyT04glvJ — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

Aston Martin

Alpine

Haas

An epic reveal for Haas' 2025 livery… and those stunning race suits 😍#F175LIVE @HaasF1Team pic.twitter.com/bGoq3Lqd4h — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

Racing Bulls

Williams

One legendary team, ready to climb the order once again…



And this is how they'll look doing it!#F175LIVE @WilliamsRacing pic.twitter.com/rtqlRowXcG — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

Sauber