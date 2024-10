La revelación de Franco Colapinto en un video que sorprendió a todos: ¿No sabe estacionar?

Mientras Franco Colapinto prepara su vuelta a las pistas en lo que será el inicio de la gira americana de la Fórmula 1, el fin de semana del 20 de octubre en Austin, se viralizó una vieja entrevista por su respuesta ante la consulta: ¿Colapinto sabe estacionar?

El oriundo de Pilar que disfruta de su presente corriendo en la Fórmula 1 para la escudería Williams Racing, se transforma en noticia en cada situación que lo tiene como protagonista. Este martes, se volvió viral por una vieja anécdota que sorprendió a todos sus seguidores.

«¿Sos malo para estacionar?», le preguntaron en un programa de televisión años atrás. La respuesta dio la vuelta al mundo: «Soy un desastre. Voy para atrás y para adelante. Olvidate, lo hago muy mal. Es que no manejo; no me gusta manejar en la calle. Yo siempre pido que me lleven».

Y siguió: «Yo sólo manejo en el simulador o en el auto de carrera. En la calle no manejo. Yo sólo voy para adelante. En Europa me manejo con Uber. No tengo muchas multas pero sí algunas…», cerró.