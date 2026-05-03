Diseñó un refugio que asombra en Bariloche desde un motorhome en España: así es Casa Pudú

Chapa por fuera, refugio de madera por dentro: 207 m2 soñados para habitar la Patagonia.

Migrar hacia el sur, vivir en el bosque de Bariloche entre lagos y montañas, entre arroyos de deshielo y picos nevados. Eso. para muchos habitantes de la gran ciudad. es una tentación, la promesa de otra vida en contacto con la naturaleza pura. Esta es la historia de una familia que logró cumplirlo. Y la del arquitecto Manuel Ciarlotti Bidinost, que dibujó el proyecto en su laptop durante su viaje de tres meses en motorhome por las rutas españolas. Con la computadora en un pequeño escritorio le dio forma a ese sueño.

De Buenos Aires a Bariloche

Para Gaby, Fede y el pequeño Tuti, el resultado de lo que imaginó el arquitecto durante su travesía les permitió materializar ese deseo en la Casa Pudú, como decidieron llamarla, un nombre que remite a la calle donde fue construida, pero muchos más al pequeño ciervo tan tímido y solitario como veloz y hermoso que habita en la región andina al sur de la Argentina.

Se trata de un refugio en el corazón de Bariloche diseñado no solo para habitar, sino para integrar la vida profesional con la crianza en ese entorno que parece sacado de un cuento.

Los ventanles la integran al entorno.

Pura calidez en el interior. El cuarto del niño.

Tonos blancos engaman con los de la madera.

Ubicada en el barrio residencial Nahuel Malal, en la zona oeste de Bariloche, el conceptoesta obra de nace de un desafío profesional para el arquitecto: equilibrar la intimidad familiar con la inmensidad del paisaje patagónico.

El desafío de integrar hogar y trabajo

La casa surge del encargo de una familia de Buenos Aires que decide migrar a Bariloche para criar a su hijo en un entorno más natural y sensible- relata el arquitecto.

Se llevó ese trabajo de viaje y no pudo haber tenido un mejor compañero de travesia durante esos tres meses de motorhome y escalada en España. Alli pensó y dibujó Casa Pudú.

La casa y el estudio en el barrio Nahuel Malal, al oeste de Bariloche.

“El desafío era lograr una casa con privacidad, hacia adentro, hacia la familia propiamente dicha, pero que a su vez aproveche el jardín, las vistas y el sol”, recuerda.

Gaby y Fede son diseñadores y trabajan desde su casa, por lo que la convivencia entre el trabajo y el cuidado de Tuti se volvió un eje central a la hora de imaginar su lugar en el mundo.

¿Cómo pensar una casa que permita cuidar y, al mismo tiempo, estar en otro lugar? ¿Cómo construir un espacio donde los límites entre lo social y lo individual se vuelvan más flexibles y llenos de matices? Esos dos grandes interrogantes encontraron la respuesta con este proyecto

El arquitecto Manuel Ciarlotti Bidinost en Siurana, España, durante su viaje en motorhome. En este pequeño espacio dibujó el 80% del proyecto. Hizo escalada en este pueblo medieval.

Los planos de Casa Pudú.

-El 80% de ese proyecto lo dibujé en ese viaje -recuerda una mañana de abril en Bariloche.

Una «casa-estudio» diseñada para el juego y el invierno

Para el arquitecto, abordar la construcción de este hogar con las particularidades de una familia profesional contemporánea en Bariloche representó un desafío especialmente atractivo: “Imaginar una ‘Casa-estudio’ viva, flexible y pensada para el juego y la convivencia durante todo el año”, explica.

Se trata de una vivienda familiar concebida en torno a la articulación de sus espacios públicos, en particular aquellos vinculados al mundo del niño.

La propuesta busca integrar de manera gradual y tamizada el afuera, el jardín de invierno, la sala y el estudio, generando una continuidad que permite mantener esta relación en las distintas estaciones del año.

2000 dólares por metro cuadrado es el costo estimado actual para construir en Bariloche una casa de estas carcaterísticas.

La Casa B: el espacio flexible que expande la vida doméstica

La vivienda se complementa con un ámbito secundario, denominado Casa B, situado a unos metros de la pieza principal.

Vista del estudio desde la casa.

Este espacio flexible funciona como sala de ensayo, taller, quincho o residencia de invitados, ampliando así las posibilidades de uso doméstico y cultural.

-Permite pensar la domesticidad extendida como campo de producción, ocio y encuentro sin interferir en la casa familiar -explica el arquitecto.

El proyecto se organiza a partir de un eje lineal que atraviesa el terreno desde su acceso, recorre la casa principal a través del jardín de invierno y culmina en la Casa B.

A lo largo de este recorrido, los jardines se cualifican según su relación con lo doméstico: como fuelle de llegada, como expansión del jardín de invierno y como espacio intermedio de articulación entre ambas casas.

Chapa por fuera, refugio de madera por dentro

La materialidad se resuelve mediante una estructura de bastidores de madera apoyados sobre una platea de hormigón.

Todas las luces son resueltas con tiranterías de madera de pequeña sección, capaces de sostener un interior de gran escala.

Revestimiento exterior: paneles de chapa con aislantes de poliuretano.

El interrio combina cerámicos y madera.

Destaca la baranda tipo viga del balconeo del estudio, que asume gran parte de los esfuerzos estructurales del volumen superior y libera la planta baja.

El revestimiento exterior está conformado por paneles de chapa rellenos de poliuretano de un gran grado de aislación térmica y una expresión industrial en el afuera.

El arte de habitar entre lo íntimo y lo abierto

El interior en cambio, combina el uso de madera en paredes y techos con pisos cerámicos y de pisos de maderas con paños blancos generando juegos de combinación entre los materiales según la funcionalidad del sector de la casa.

Un encantador punto de encuentro.

“El proyecto propone así una dialéctica entre compresión y expansión, entre chicos y grandes, donde espacios apretados anteceden ámbitos de gran volumetría, donde la materialidad refuerza todas estas variaciones”, señala el arquitecto.

“Este juego espacial no solo intensifica la experiencia del recorrido, sino que introduce una dimensión casi monumental en diálogo con los espacios adyacentes. Afirma así la condición de la casa como pieza articuladora del habitar contemporáneo. Esta tensión entre lo íntimo y lo abierto constituye la atmósfera doméstica”, agrega.

El cuarto viaje: cuando el plano se convirtió en hogar

La pareja solo viajó tres veces durante la construcción de la casa y confiaron en el arquitecto a cargo. El cuarto viaje fue la mudanza.

Vista del barrio Nahuel Malal. Abajo, al centro, la casa estudio.

Casa Pudú, integrada al entorno patagónico.

–Me daba un poco de miedo, pero fue una de las entregas de casas más lindas que tuve. Fue muy buena la devolución una vez que se instalaron. Ellos pudieron seguir muy poco la obra, estaban con muchas cosas en Buenos Aires, con toda la mudanza y demás. Y, la verdad, me dieron mucha libertad para el proyecto, siempre acompañando. Hoy seguimos teniendo una relación muy linda. La casa, de a poco, sigue mutando con el crecimiento del niño.-cuenta Manuel.

Tiempo atrás, cuando construyó su propia casa estudio, una joya de 62 m2 de cara al Lago Nahuel Huapi, recibió pedidos de hacer cabañas similares, ¿Qué pasó con Casa Pudú? ¿Resultó también inspiradora? La respuesta de Manuel es que sí, con este detalle: «Sobre todo el animarse a trabajar ciertos contrastes y dimensiones«.

Ficha técnica

Proyecto y dirección: : Manuel Ciarlotti Bidinost.

Cálculo estructural: Ing. Tomas Eckart

Construcción: BOB Construcciones.

Ubicación: Barrio Nahuel Malal, San Carlos de Bariloche, Rio Negro.

Año de proyecto: 2022

Año de obra: 2023

Superficie: 207 m².

Mini bío

Manuel Ciarlotti Bidinost (Buenos Aires, 1985) se graduó como arquitecto en la Universidad de Buenos Aires en 2013. Del 2014 al 2018 se desempeñó como docente de arquitectura en FADU-UBA.

Durante los años 2011 a 2021 trabajó principalmente en el estudio BBC Arquitectos junto a sus colegas Luciana Breide y Ángela Bielsa. Actualmente reside en San Carlos de Bariloche donde trabaja de forma independiente en distintos ámbitos de la profesión.

Contacto: https://www.manuciarlotti.com/