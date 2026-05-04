Comprarán más juegos temáticos para las plazas en los Parques lineales de Neuquén

La municipalidad de Neuquén definió destinar más de 6.000 millones de pesos en la compra de nuevos juegos para las plazas de la ciudad. En algunas de ellas, se colocarán pisos de caucho para mayor seguridad en la zona de recreación.

La licitación se aprobó afines de abril y hasta el miércoles los oferentes podrán comprar los pliegos. El viernes 8 de mayo se abrirán las ofertas en la sala Claudio Silvestrini, del edificio municipal de avenida Argentina y Roca.

El presupuesto oficial fue de 6.079.224.918, 24 de pesos. Se trata de la adquisición de kits de juegos temáticos, mientras que la instalación del piso continuo se definió “para brindar mayor seguridad” en los juegos para los niños y niñas más pequeños.

Dónde van los juegos



Entre otros Parques, se enumeró el de Confluencia; el de San Lorenzo Norte; las plazas en Gran Neuquén norte, en Altos del Limay, en el barrio 14 de Octubre, en el Parque Norte, en Islas Malvinas, en el Parque del Barrio Belgrano, en San Lorenzo Sur y en el barrio Huiliches.

También habrá nuevos juegos en el balneario Sandra Canale , en Bardas Soleadas, en Gregorio Álvarez, Melipal, Río Grande, Provincias Unidas, Rincón del Río, Terrazas del Neuquén, Santa Genoveva, Villa Farrel, en el área Centro Este y en el barrio El Progreso.

El piso de caucho continuo será instalado en el Parque de Confluencia Urbana, en el Parque Oeste de San Lorenzo Norte, en el paseo Limay del Barrio Belgrano, en el balneario Sandra Canale, en Rincón del Río, en Terrazas del Neuquén, en la plaza de los Artistas de Santa Genoveva y en la plaza de los Constituyentes Neuquinos.