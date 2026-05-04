Ciclogénesis en la Patagonia: semana de frío polar, vientos fuertes y lluvias en Neuquén y Río Negro
El otoño se vuelve hostil en la región por la formación de un centro de baja presión de alto impacto. Mientras la cordillera espera vientos fuertes este lunes, el Alto Valle enfrentará dos días de lluvias persistentes. Mirá el cronograma detallado zona por zona.
La estabilidad tiene las horas contadas en el norte de la Patagonia. Un sistema de bajas presiones, conocido como ciclogénesis, ingresará este lunes 4 de mayo, desatando un combo de vientos intensos, lluvias y un desplome térmico que se sentirá con rigor hacia el próximo fin de semana.
Te acercamos el detalle del pronóstico semanal para Neuquén y Río Negro del lunes 4 al viernes 8 de mayo.
Semana inestable en Neuquén y Río Negro: cuándo llegan el frío y las lluvias al Alto Valle
En Neuquén, Cipolletti y Roca, el paraguas será el accesorio indispensable durante gran parte de la semana.
- Lunes 4: el viento del oeste ganará fuerza por la tarde con ráfagas de 69 km/h.
- Martes 5 y miércoles 6: se activa un frente de inestabilidad con 40% de probabilidad de lluvias persistentes durante ambas jornadas. El viento dará una tregua el miércoles, pero el ambiente será frío y húmedo.
- Viernes 8: el cierre de la semana laboral estará marcado por un nuevo descenso térmico (máxima de 11°C) y ráfagas de 50 km/h hacia la noche.
La cordillera de Neuquén y Río Negro, el epicentro del viento y las lluvias
En los destinos turísticos, el fenómeno combinará vientos muy fuertes con precipitaciones constantes.
San Martín de los Andes:
- Lunes 4: ráfagas de 97 km/h por la tarde con un 70% de probabilidad de lluvia hacia la noche.
- Martes 5: lluvias durante toda la jornada y vientos de 50 km/h.
- Miércoles 6: persistencia de lluvias con una máxima de 10°C.
- Jueves 7: cielo nublado y frío; máxima de 6°C y mínima de 1°C.
- Viernes 8: el frío se intensifica con una mínima de -2°C.
Bariloche:
- Lunes 4: lluvias todo el día y ráfagas máximas de 87 km/h por la tarde.
- Martes 5: lluvias concentradas hacia la tarde-noche.
- Miércoles 6: jornada «pasada por agua» durante todo el día.
- Jueves 7: nublado y frío, mínima de 0°C.
- Viernes 8: ambiente gélido con una mínima de -1°C.
En Chos Malal y alrededores, el clima no dará respiro. El lunes arranca con ráfagas de 87 km/h, que el martes escalarán a los 78 km/h bajo una lluvia constante. El alivio llegará recién el jueves, aunque con nubosidad total y un ambiente muy frío.
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