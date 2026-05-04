Ciclogénesis en la Patagonia: semana de frío polar, vientos fuertes y lluvias en Neuquén y Río Negro

La estabilidad tiene las horas contadas en el norte de la Patagonia. Un sistema de bajas presiones, conocido como ciclogénesis, ingresará este lunes 4 de mayo, desatando un combo de vientos intensos, lluvias y un desplome térmico que se sentirá con rigor hacia el próximo fin de semana.



Te acercamos el detalle del pronóstico semanal para Neuquén y Río Negro del lunes 4 al viernes 8 de mayo.

Semana inestable en Neuquén y Río Negro: cuándo llegan el frío y las lluvias al Alto Valle

En Neuquén, Cipolletti y Roca, el paraguas será el accesorio indispensable durante gran parte de la semana.

Lunes 4: el viento del oeste ganará fuerza por la tarde con ráfagas de 69 km/h .

el viento del oeste ganará fuerza por la tarde con ráfagas de . Martes 5 y miércoles 6: se activa un frente de inestabilidad con 40% de probabilidad de lluvias persistentes durante ambas jornadas. El viento dará una tregua el miércoles, pero el ambiente será frío y húmedo.

se activa un frente de inestabilidad con persistentes durante ambas jornadas. El viento dará una tregua el miércoles, pero el ambiente será frío y húmedo. Viernes 8: el cierre de la semana laboral estará marcado por un nuevo descenso térmico (máxima de 11°C) y ráfagas de 50 km/h hacia la noche.

La cordillera de Neuquén y Río Negro, el epicentro del viento y las lluvias

En los destinos turísticos, el fenómeno combinará vientos muy fuertes con precipitaciones constantes.

San Martín de los Andes:

Lunes 4 : ráfagas de 97 km/h por la tarde con un 70% de probabilidad de lluvia hacia la noche.

: ráfagas de por la tarde con un hacia la noche. Martes 5 : lluvias durante toda la jornada y vientos de 50 km/h.

: lluvias durante toda la jornada y vientos de 50 km/h. Miércoles 6 : persistencia de lluvias con una máxima de 10°C.

: persistencia de lluvias con una máxima de 10°C. Jueves 7 : cielo nublado y frío; máxima de 6°C y mínima de 1°C.

: cielo nublado y frío; máxima de 6°C y mínima de 1°C. Viernes 8: el frío se intensifica con una mínima de -2°C.

Bariloche:

Lunes 4 : lluvias todo el día y ráfagas máximas de 87 km/h por la tarde.

: lluvias todo el día y ráfagas máximas de por la tarde. Martes 5 : lluvias concentradas hacia la tarde-noche.

: lluvias concentradas hacia la tarde-noche. Miércoles 6 : jornada «pasada por agua» durante todo el día.

: jornada «pasada por agua» durante todo el día. Jueves 7 : nublado y frío, mínima de 0°C.

: nublado y frío, mínima de 0°C. Viernes 8: ambiente gélido con una mínima de -1°C.

En Chos Malal y alrededores, el clima no dará respiro. El lunes arranca con ráfagas de 87 km/h, que el martes escalarán a los 78 km/h bajo una lluvia constante. El alivio llegará recién el jueves, aunque con nubosidad total y un ambiente muy frío.