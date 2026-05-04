Javier Milei viaja a Estados Unidos mientras el Ejecutivo busca reactivar la iniciativa legislativa

Desde la sede central del gobierno nacional se enviará un 7% más a Neuquén en 2026 por coparticipación federal. (Archivo)

Tras un periodo de menor actividad pública y cambios en el gabinete, la Casa Rosada busca restablecer la dinámica de comunicación oficial. El plan incluye el regreso de las conferencias diarias de Manuel Adorni y la apertura de la sede de gobierno a los cronistas acreditados, en un intento por desplazar la atención sobre las investigaciones judiciales que afectan al jefe de Gabinete.

Este relanzamiento coincide con una nueva salida al exterior del presidente Javier Milei, mientras el oficialismo intenta destrabar su agenda de reformas en el Congreso.

El regreso de Manuel Adorni y las nuevas reglas en Casa Rosada

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dispuso el fin de la restricción de acceso a la prensa que regía desde abril. La nueva estrategia de comunicación se organiza bajo los siguientes ejes:

Restablecimiento del flujo informativo: el vocero presidencial retoma el contacto diario con los periodistas para informar sobre actos de gestión.

el vocero presidencial retoma el contacto diario con los periodistas para informar sobre actos de gestión. Controles de circulación: el ingreso de la prensa a Balcarce 50 estará supeditado a nuevas normas de movimiento interno para regular el flujo de información.

el ingreso de la prensa a estará supeditado a nuevas normas de movimiento interno para regular el flujo de información. Fin del esquema de excepción: fuentes oficiales indican que la etapa de protección especial sobre el ministro coordinador ha finalizado para retomar la dinámica administrativa habitual.

Cuarta visita a Estados Unidos en lo que va del año

El Presidente partirá este martes hacia su cuarto viaje a Estados Unidos en 2026 para participar en la Conferencia Global del Instituto Milken.

Agenda: el mandatario disertará ante líderes internacionales y regresará al país el jueves al mediodía.

el mandatario disertará ante líderes internacionales y regresará al país el jueves al mediodía. Acompañamiento: viajará junto al canciller Pablo Quirno .

viajará junto al canciller . Contexto: la frecuencia de los viajes presidenciales genera posturas encontradas en el arco político, debido a la persistencia de tensiones internas y la demora en la obtención de resultados parlamentarios.

El Poder Ejecutivo busca acelerar acuerdos con el PRO y sectores de la oposición dialoguista para avanzar en leyes que considera fundamentales para el programa económico. La hoja de ruta parlamentaria se divide en tres prioridades:

Ley Hojarasca: Proyecto orientado a la desregulación económica para el segundo semestre. Pliegos Judiciales: Designación de magistrados y funcionarios en el Senado para normalizar áreas del sistema judicial. Reforma Electoral: El oficialismo contempla flexibilizar su postura original y negociar la suspensión de las PASO o su carácter obligatorio ante la falta de consenso para su eliminación total.

Bajo la coordinación política de Karina Milei y el despliegue territorial de Diego Santilli con jefes comunales, el oficialismo intenta consolidar una base de apoyo para iniciar el ciclo de reformas prometido al inicio de las sesiones ordinarias.