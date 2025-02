Qué dijo Manu Urcera sobre la sanción por «maniobra peligrosa» en el TC en Viedma

Manu Urcera se quedó con una sensación agridulce luego del debut del TC en Viedma. Recibió una sanción que le quitó el triunfo en la tercera serie pero después terminó en un valioso cuarto puesto en la final.

El rionegrino tuvo el estreno oficial con su nuevo equipo, Omnicraft Racing y pudo ser competitivo durante todo el fin de semana con su Ford Mustang.

En la clasificación del sábado quedó 6° a solo 0s391 del poleman, Agustín Canapino. De esa manera, pudo salir adelante en la tercera serie del domingo donde peleó mano a mano con Jonatan Castellano.

Urcera bancó bien la disputa y logró la victoria en la serie. Sin embargo, los comisarios deportivos lo sancionaron por una maniobra peligrosa y lo ubicaron detrás de Castellano.

“Sinceramente nadie me dijo cuál fue el motivo de la sanción. Recién me enteré cuando lo escuchamos en la televisión. Me parece que al menos merecía una explicación de los comisarios deportivos, porque no sé cuál fue la maniobra peligrosa que me adjudican”, aseguró Manu en diálogo con ACTC Media TV.

En la final terminó 4° a más de 20 segundos de Castellano que sobrepaso a Agustín Canapino y logró el triunfo. «El resultado es positivo a pesar de que en los tiempos terminamos muy lejos de los punteros. Es algo en lo que tendremos que trabajar y mejorar para la próxima. De todos modos el balance es muy bueno, teniendo en cuenta que es la primera carrera con el equipo. Creo que vamos a funcionar muy bien durante el año», valoró el rionegrino.