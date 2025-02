TC en Viedma: Jonatan Castellano se quedó con el triunfo y Manu Urcera terminó 4°

Jonatan Castellano tuvo una gran largada, mantuvo el ritmo hasta el final y se quedó con la victoria en la primera fecha del Turismo Carretera en Viedma.

Con su Dodge Challenger, el piloto superó a Agustín Canapino en el arranque y defendió el primer puesto hasta la bandera a cuadros. El cuatro veces campeón en la categoría había hecho la pole ayer.

Castellano no ganaba una carrera de TC desde el 17 de abril de 2021 en el circuito de Concepción del Uruguay. «El rendimiento fue mejor de lo que esperábamos, el equipo hizo un trabajo fantástico. La clave fue superarlo a Canapino en la largada, aprovechando que se había levantado viento y favorecía al de afuera. Pudimos hacer una linda maniobra y él me respetó muy bien», analizó el ganador.

Castellano, Canapino y Santero, el podio final en Viedma. (Foto: Marcelo Ochoa)

Sobre esa maniobra, Canapino reconoció: «Me pasó bien, aprovechó la aceleración de su auto y no tuve la posibilidad de defenderme. Después en el relanzamiento intenté, pero no pude hacer nada. Estoy con bronca, no te voy a mentir, pero lo importante es que estuvimos muy firmes a lo largo de todo el fin de semana. Me faltó poquito, pero no me dio. Perder la carrera no es lindo, pero arrancamos bien”.

Como en la definición del año pasado, Mariano Werner mantuvo una reñida disputa con Julián Santero por el tercer puesto pero tuvo problemas con su auto y tuvo que abandonar. El último campeón completó el podio a casi 20 segundos del vencedor.

Manu Urcera salió en el quinto lugar y finalizó en el cuarto en un buen debut. El rionegrino había ganado la tercera serie más temprano pero fue sancionado por una maniobra peligrosa y quedó detrás de Castellano.

En el caso de los neuquinos, Juan Cruz Benvenuti quedó 27° y Lautaro De la Iglesia abandonó. La próxima fecha será el 8 y 9 de marzo en El Calafate, Santa Cruz.