Rally Neuquino: Mauro Rocca fue el más rápido y se consagró campeón en Cutral Co

Mauro Rocca edificó un impecable trabajo que le permitió dominar desde el comienzo el Rally de Cutral Co y no sorprendió que no solo se quedara con la general de la última fecha del certamen neuquino, sino que cumplió con su objetivo de conseguir el título en la Clase A-6, la más numerosa de las categorías.

Rocca, después de lograr cinco victorias y quedarse con la etapa regular en su categoría, no pudo repetir en las dos primeras pruebas de los playoffs, por lo que no tuvo margen para especular en el cierre del Rally Neuquino, donde se despachó con un contundente trabajo y se quedó con el campeonato.

Si bien la general no tenía incidencia en la definición del certamen, Rocca se quedó con la victoria después de completar las dos etapas y los ocho tramos de velocidad que tuvo la prueba en 1h 15m 03s 7/10, relegando sin complicaciones a Diego Semper, Federico Goriziano, Damián Di Bartolo, Santiago Ibáñez, Adrián Altamirano, Matías Ávila, Juan P. Ferraro, Martín Palomeque, y Miguel Radomich.

Los campeones del Rally Neuquino, categoría por categoría

En la A-6 la definición fue entre Rocca y Diego Semper, si bien había otros candidatos en la previa, pero el dueño flamante título estuvo en otra dimensión y no le dio posibilidades al ex campeón. Más atrás, Goriziano, Palomeque, Roberto Semper y Juan Galegari.

Hasta el final se tuvo que esperar para definir el Grupo N-2, donde Ibáñez logró el título después de terminar como escolta de Damián Di Bartolo. Luego se ubicaron Ávila, Ferraro, Radomich y Matías Del Barba. Una goma rota en su auto lo marginó a Claudio Bisanti, quien era el favorito y terminó octavo después de estar adelante en parte de la prueba.

En la A-7 repitió victoria Emiliano Corsini, pero el gran negocio lo hizo Daniel Sosa, porque se quedó con el título después de terminar segundo, superando a José L. González y Tabaré Pintos.

En la A-5 a pesar del abandono en la parte final le sobró a Gustavo Rojas para prolongar su reinado en la categoría, el cuarto que logró más otros en el Grupo N-1 y en la A-1. Se impuso Orlando Wircaleo, escoltado por Javier Escuredo, Marcos Parra, Daniel Arias y Miguel Lavayén.

Adrián Altamirano hizo su parte y se impuso en el Grupo N-2 Light, pero no le alcanzó porque terminó segundo Franco Fossatti, lo que le permitió conseguir el título. Más atrás, Claudio Bustos, Horacio Marino, Javier Mozzi Zovich y Gustavo Morgan.

El suspenso se mantuvo hasta el último tramo en el Grupo N-1, en el que festejó Mauricio Zúñiga, a pesar de terminar séptimo, pero se benefició con el abandono de Matías Nimo. Triunfó Ariel Umaña, seguido por Franco Molina, Nicolás Ringler, Julio Palacios, Ricardo Ulloa y Maxi Millapi.

Pablo Correa dejó atrás un comienzo complicado, consiguió una nueva victoria y conquistó el título en la A-1, despuñes de superar en gran trabajo a Martín Palma, Daniel Pereyra, quien era el otro candidato, y Hernán Rilo.