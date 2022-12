Urcera disfruta de un título que lo metió en la historia del TC

Manu Urcera contó con el respaldo de un gran equipo como el Maquin Parts, que fue protagonista con todos sus pilotos en el certamen de TC, en el que se consagró campeón. Fotos gentileza ACTC.

El día después de convertirse en el primer regional y patagónico en lograr ser campeón del TC tuvo que atender numerosos compromisos con la prensa José M. Urcera, quien destacó que “aprendí mucho en la categoría, pero todavía queda un montón”, dejando en claro que no se conforma con lo que logró.

Urcera, quien sumó el tercer título en su campaña deportiva a nivel nacional, porque después de los dos conseguidos en el TN le sumó el que soñó desde que decidió desembarcar en el automovilismo, reconoció que “cambié mucho, creo que todo para bien, sumé mucha experiencia”.

Manu en cada oportunidad que tiene resaltó el acompañamiento de su familia, con un papá incondicional como es Claudio. Aseguró que “me acompañó de movida, en todos los sentidos. Con su experiencia me intenta guiar para que transite por el camino del éxito y sobre todo de la gente de bien”.

Agregó que “nunca mi papá ni me familia me dejaron solo, lo mismos que estuvieron en los malos momentos. Siento una felicidad enorme, porque se que ellos están muy contentos con este título”.

P- ¿Tomaste dimensión de lo que conseguiste, de lo que significa ser campeón del TC?

R- Estoy viviendo un momento inolvidable, sumamente feliz por el título que conseguimos con un equipo espectacular como el Maquin Parts. Tengo una gran felicidad, me acuerdo de mis primeros años en la ACTC, renegaba bastante, hasta con el periodismo. El tiempo me ayudó a entender que hay que convivir, maduré bastante. Aprendí mucho en la categorìa, pero todavía queda un montón.

P- ¿Terminó la sequía de Torino en el TC, es algo que tiene mucha importancia?

R- Claro, por supuesto. Torino es la marca ciento por ciento de Argentina en el TC, es algo increible. Pasaron 51 años de aquella conquista de Luis R. Di Palma, uno de los ídolos del automovilismo, como el Flaco (por Juan M. Traverso). Valoro mucho lo que logramos.

P- ¿Qué pasó en esa vuelta final que para muchos de los que te acompañan se hizo interminable?

R- Tuvimos una complicación con los frenos. Me imaginé que atrás venìan parecido, pero cuando (Leonel) Pernía me achicó la diferencia y me pasó, sabía que tenía que llegar. Estaba informado que (Mariano) Werner estaba quinto. por lo que me concentré en terminar y después en festejar.

Manu trabajó mucho para convertirse en el nuevo campeón del TC y darle un título a Torino después de 51 años del conseguido por Luis R. Di Palma. Gentileza.

Serán días intensos para Urcera porque tendrá que cumplir con numerosos compromisos, tal vez algún festejo en la intimidad con su gente y su equipo, antes de empezar a definir el 2023, donde defenderá el título del TC y volverá al TC Pick Up, aunque en su agenda podría haber algo más.