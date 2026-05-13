ASÍ LO VEO/ Alfa Romeo ajusta su rumbo: no todo será eléctrico

El CEO de Alfa Romeo, Santo Ficili, puso en duda el ritmo de la electrificación global y marcó un giro en la estrategia de Alfa Romeo. Según explicó, la transición hacia el auto eléctrico no es homogénea y obliga a las marcas a replantear sus planes.

“El mundo no está preparado en todas partes para apostar todo al coche eléctrico”, afirmó el directivo, dejando en claro que la adopción depende de factores como la infraestructura de carga, los costos y las realidades de cada mercado. En esa línea, agregó: “Tenemos que satisfacer las necesidades de nuestros clientes”.

A partir de este enfoque, la firma italiana avanzará con una estrategia más flexible, combinando motorizaciones híbridas y eléctricas. Este cambio se verá reflejado en próximos lanzamientos como el Alfa Romeo Giulia y el Alfa Romeo Stelvio, que desde 2027 ofrecerán distintas alternativas de propulsión. El objetivo es sostener competitividad en un escenario donde la electrificación es inevitable, pero todavía avanza a diferentes velocidades según la región.