BYD impulsa una nueva era en Neuquén

La oferta que llegará al Sur incluye vehículos 100% eléctricos y también híbridos enchufables, con el objetivo de cubrir distintos perfiles de uso.

La presencia de marcas asiáticas en el mercado automotor argentino dejó de ser incipiente para convertirse en uno de los fenómenos más visibles de 2026. Dentro de ese proceso, BYD se posiciona como el jugador más dinámico, con crecimiento en ventas, ampliación de gama y un despliegue territorial que ahora suma a la Patagonia como nuevo eje de desarrollo.

El desembarco en Neuquén, de la mano de Movilidad del Futuro SAS, marca un paso clave en esa estrategia. No se trata solo de abrir un punto comercial, sino de instalar un nuevo esquema de movilidad que combina vehículos electrificados, servicios asociados y desarrollo de infraestructura.

“Implica un cambio importante para el mercado regional, porque no es únicamente la llegada de una marca, sino de una forma distinta de pensar la movilidad”, explicó Diego Manfio. En ese sentido, la propuesta se apoya en tecnologías vinculadas a la electrificación, el desarrollo de baterías y nuevas energías, que comienzan a ganar terreno también en el interior del país.

Neuquén aparece como un escenario estratégico. Su perfil productivo, ligado a la energía y con una economía en expansión, genera condiciones favorables para la adopción de nuevas tecnologías. A eso se suma un consumidor abierto a la innovación, que empieza a incorporar variables como eficiencia, costo de uso y sustentabilidad en la decisión de compra.

Un modelo de expansión progresivo

El acuerdo con BYD Argentina se materializa a través de una operación integral que contempla venta, posventa y capacitación técnica. Movilidad del Futuro SAS fue creada específicamente para desarrollar la marca en la región y ya avanza con distintas etapas de implementación.

“Fuimos designados concesionario oficial para Neuquén y estamos armando una estructura completa, con equipos comerciales y de servicio adaptados a este tipo de vehículos”, señaló Manfio.

El despliegue se realiza en fases. El primer contacto con el público se dio en el Alto Comahue Shopping, luego se sumaron espacios de exhibición y test drive, y actualmente avanza la construcción del concesionario definitivo. La idea es consolidar una operación que no se limite a la venta, sino que incluya acompañamiento al usuario, asesoramiento técnico y desarrollo de conocimiento local.

En paralelo, el crecimiento de la marca en el país acompaña esta expansión territorial. En menos de un año desde su lanzamiento oficial, la automotriz ya alcanzó un volumen significativo de unidades comercializadas, lo que refleja un interés creciente por la movilidad electrificada en Argentina.

Gama amplia y foco en la región

La oferta que llegará al Sur incluye vehículos 100% eléctricos y también híbridos enchufables, con el objetivo de cubrir distintos perfiles de uso. “Estamos trabajando con una gama que abarca desde opciones urbanas hasta SUVs y propuestas más adaptadas a la actividad regional”, explicó Manfio.

Entre los modelos previstos aparecen el Dolphin Mini (líder indiscutido del mercado de autos 100% eléctricos en la Argentina, captando cerca de la mitad de los patentamientos de la categoría) y el Yuan Pro en el segmento eléctrico, junto a una línea de híbridos enchufables como el Atto 2 DM-i, el Song Pro DM-i y el Seal U DM-i, que suman alternativas en distintos tamaños y configuraciones.

También se proyecta la incorporación de la Shark, pickup electrificada y un tipo de vehículo con fuerte demanda en mercados como el patagónico, especialmente por su vínculo con actividades productivas como el Oil & Gas. Por si fuera poco, se integrará el BYD Ti7, un SUV súper híbrido premium que será el próximo lanzamiento de la marca en el país.

El interés del público ya se hace visible en las primeras etapas de contacto. Según detalló el directivo, muchas consultas giran en torno a autonomía, tiempos de carga y diferencias entre tecnologías. A medida que los usuarios prueban los vehículos, aparecen otros atributos valorados como el confort de marcha, la eficiencia energética y el bajo costo operativo.

El plan a corto plazo contempla consolidar la operación en Neuquén y avanzar con la apertura del concesionario sobre avenida Mosconi, prevista para enero de 2027. A eso se suma la intención de desarrollar infraestructura de carga y generar un ecosistema que acompañe la adopción de estas tecnologías.

En un mercado donde la electrificación todavía representa una porción menor del total, la apuesta de BYD y su red de concesionarios busca acelerar ese proceso, con una estrategia que combina volumen, tecnología y presencia territorial.