La Toyota Hilux suma hidrógeno

Toyota vuelve a posicionarse como uno de los fabricantes más activos en el desarrollo de tecnologías basadas en hidrógeno. La compañía japonesa, que desde hace años investiga alternativas al vehículo eléctrico de baterías, ahora da un paso más ambicioso al llevar esta tecnología al escenario más exigente del automovilismo todoterreno: el Rally Dakar.

El proyecto representa una evolución directa de los experimentos previos de la marca, que ya había mostrado prototipos como la Hilux H2 Concept, pensados para evaluar el uso del hidrógeno en condiciones reales. Sin embargo, esta vez el desafío escala a un nivel superior con una propuesta orientada a la competición extrema.

Así nace el Toyota DKR GR FC Hilux, un prototipo desarrollado específicamente para el Dakar 2027, que competirá en la categoría Dakar Future Mission 1000, reservada para vehículos experimentales y soluciones tecnológicas de nueva generación. El objetivo no es solo terminar la carrera, sino someter el sistema a un entorno límite de exigencia mecánica, térmica y logística.

Una Hilux llevada a su máxima evolución

A simple vista, el DKR GR FC Hilux mantiene la silueta y la base estructural del modelo de competición que Toyota utiliza en la categoría T1+. Sin embargo, debajo de esa carrocería se esconde una arquitectura completamente distinta.

A diferencia de otros desarrollos recientes de la marca en el mundo del hidrógeno, este prototipo no utiliza un motor de combustión adaptado, sino un sistema de pila de combustible que genera electricidad para impulsar un motor eléctrico. El hidrógeno almacenado en tanques de alta presión se combina con el oxígeno del aire dentro de la pila, produciendo energía eléctrica y dejando como único residuo vapor de agua, sin emisiones contaminantes.

El sistema incluye además una batería de apoyo que gestiona la entrega de energía en momentos de alta demanda, optimizando la respuesta del vehículo en terrenos cambiantes. Todo el conjunto fue desarrollado en el centro europeo de investigación de Toyota, ubicado cerca de Bruselas, donde la marca trabaja en proyectos vinculados a la movilidad sostenible.

Tecnología extrema en condiciones reales

El gran desafío del proyecto no es únicamente la potencia, sino la resistencia del sistema en condiciones extremas. El Dakar representa uno de los entornos más exigentes del mundo: temperaturas elevadas, largas distancias, terrenos irregulares y ausencia de infraestructura técnica constante.

En este contexto, la pila de combustible será sometida a un esfuerzo continuo en una prueba de aproximadamente 1.000 kilómetros distribuidos en 13 etapas, atravesando dunas, sectores rocosos y zonas de alta exigencia mecánica. La fiabilidad del sistema será tan importante como su rendimiento.

Toyota planea competir en la edición 2027 del Dakar, que se disputará en Arabia Saudita entre el 1 y el 15 de enero, dentro de una categoría creada especialmente para impulsar nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad.

El proyecto también se apoya en la experiencia acumulada por la marca en el desarrollo de la Hilux de competición, que ha dominado en varias ediciones del rally en la categoría principal. Esa base sirve como punto de partida para integrar la nueva arquitectura eléctrica con pila de combustible, manteniendo la estructura pensada para el uso extremo.

El DKR GR FC Hilux no solo representa un experimento técnico, sino también una declaración de intenciones: demostrar que el hidrógeno puede tener un rol relevante incluso en disciplinas donde la resistencia, la autonomía y la fiabilidad son determinantes.