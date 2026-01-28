Decker toma el mando con Volvo y proyecta un 2026 con más camiones 0km

El mercado de camiones en la Argentina cerró 2025 con un balance favorable. A pesar de la desaceleración económica general y de un consumo prudente, los patentamientos y la actividad del transporte pesado lograron sostenerse, mostrando indicadores alentadores. La consistencia de la demanda y la planificación estratégica de las terminales fueron claves para mantener el ritmo en un escenario competitivo y cambiante.

En este contexto, Decker Camiones, con base en Allen, representa a Volvo y Remolques Randon en un territorio extenso y exigente. Manuel Lorente, gerente del concesionario, realizó un balance con diario Río Negro sobre el cierre de año y las proyecciones para 2026, tanto para la marca como para el mercado de pesados en Argentina.



“El 2025 estuvo claramente marcado por las elecciones. La primera etapa fue muy mala, con mucha incertidumbre política, especulaciones de devaluación del dólar y tasas muy altas. Nadie se animaba a confirmar la continuidad del mandato presidencial. Nosotros, como multinacional, vimos que Brasil decidió esperar el resultado de las elecciones antes de continuar con el envío de camiones y las operaciones que habíamos pactado. Obviamente esto se reflejaba en el mercado local; nadie quería comprar mientras esperaba definiciones políticas”, explicó Lorente.



Post elecciones, la situación cambió drásticamente. “Se estabilizó el dólar, se terminaron las incertidumbres políticas y llegaron los camiones de Brasil. Fue muy buena la última parte del año. Pudimos compensar con los últimos 4 o 5 meses; la primera parte había sido muy complicada. En todo el año vendimos 380 unidades 0 km, superando el 2024 y nuestras expectativas hasta agosto y septiembre”, agregó.

Expectativas 2026 y estrategias de Decker

Lorente enfatizó que, a pesar de las dificultades iniciales, siempre se acompañó a los clientes con operaciones accesibles frente a tasas altas y necesidades puntuales. “Este 2026, sin elecciones, da tranquilidad. Podemos proyectar mejor. Esperamos un crecimiento en los camiones usados, que es lo que impulsa muchas operaciones con 0 km. El sector de larga distancia viene golpeado, pero con Vaca Muerta, minería y campo, creemos que podemos cerrar un año muy bueno, superando las 500 unidades 0 km”, afirmó.



En cuanto a la competencia, destacó: “Seguimos mejorando día a día la posventa, siendo accesibles y apoyando al cliente, que es lo que nos caracteriza. Decker Camiones termina siendo una marca registrada en la flexibilidad de su negocio”.

Entre las novedades, Volvo homologó la suspensión neumática delantera, lo que permite sumar más kilos al eje delantero, por ejemplo, para colocar hidrogrúas de mayor porte. Además, ya cuentan con toda la gama de camiones Volvo con caja automática, mientras que antes trabajaban con MWM y caja manual en versiones más chicas.



“También quedaron habilitadas más rutas para bitrenes de 75 toneladas. Contamos con dos modelos: 540-6×4 y 506×4. Ambos pueden realizar las mismas tareas, pero cambia el confort y el precio. Hasta el año pasado no eran una opción viable por la poca infraestructura, por eso esperamos un incremento de ventas en ese segmento”, agregó Lorente.

Respecto a la formación de mecánicos, destacó que “el desafío es sumar personal capacitado, un proceso que lleva año y medio o dos años para que puedan solucionar problemas con eficacia. Nuestra prioridad ahora es darle soporte a talleres y mecánicos de flotas en zonas más adversas como Añelo y Rincón de los Sauces”.

Stock y presencia regional

Actualmente, la agencia cuenta con 50 camiones 0 km, más de 100 usados y un stock estratégico de repuestos. “Nos reunimos con cada cliente para asegurar stock puntual según la flota. Tenemos fuerte presencia en Vaca Muerta y proyectos como GNL en Sierra Grande. Ya cubrimos gran parte de la demanda y con camiones específicos para la zona, desde marzo tendremos un stock aún más fuerte”, afirmó.

Lorente también destacó el segmento de remolques: “Como concesionarios oficiales de Randon, vendimos muchos tanques, bateas y semirremolques, ofreciendo soluciones integrales. También comercializamos neumáticos para que el cliente pueda salir listo a trabajar, con apoyo de la marca y entrega inmediata”.



Sobre combustibles y normativas, explicó: “Volvo comercializa en Argentina la línea Euro 5, que es óptima para nuestras condiciones. Hay proyectos de GNL y Eurodiésel, pero solo en Europa y Brasil por ahora. Algunas marcas ofrecen GNC o Euro 6, pero la infraestructura en Argentina no lo hace eficiente ni rentable”.

Finalmente, Lorente concluyó: “Este 2026 esperamos un gran año para todos los mercados. Los usados y los 0 km seguirán moviendo volumen, y continuaremos acompañando a cada cliente y buscando soluciones a todas sus consultas, algo que nos caracteriza desde siempre en cada zona del país”.