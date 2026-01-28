Los electrificados aceleran

El mercado argentino de vehículos electrificados atravesó en 2025 el año de mayor expansión desde que la tecnología comenzó a ganar espacio en el país. Los números confirman un punto de inflexión: la electromovilidad dejó de ser un fenómeno incipiente para transformarse en un segmento con volumen, diversidad y proyección, aunque todavía con una participación limitada dentro del total de ventas de autos 0 km.



De acuerdo con los datos del Sistema de Información On-Line del Mercado Automotor (SIOMAA), durante 2025 se patentaron 26.632 vehículos híbridos y eléctricos. El registro implicó un crecimiento interanual del 88% en comparación con 2024, cuando se habían contabilizado 14.175 unidades, cifra que ya había marcado un máximo histórico para el sector.

A pesar del fuerte avance, la incidencia de los vehículos electrificados dentro del mercado total continúa siendo reducida. En el cierre de 2025, representaron apenas el 4,75% del total de autos 0 km vendidos en la Argentina, un indicador que muestra el potencial de crecimiento, pero también las limitaciones estructurales que enfrenta la tecnología.



Uno de los factores clave para explicar el salto de escala fue la política de incentivo implementada por el Gobierno nacional. El cupo anual de hasta 50.000 unidades con exención del arancel de importación extrazona del 35% —vigente entre 2025 y 2029— permitió el ingreso de autos híbridos y eléctricos con un precio menor a USD 16.000 FOB. La medida redujo costos, amplió la oferta disponible y facilitó el desembarco de nuevas marcas en el mercado local.



Renault Arkana fue el Mild Hybrid más vendido.

En la práctica, los modelos incluidos dentro del cupo se comercializan en la Argentina con precios que oscilan entre los USD 23.000 y los USD 36.000, según el valor FOB original y los márgenes de importadores y concesionarios. Como referencia, un vehículo con un precio FOB de USD 16.000 termina duplicando su valor al ingresar al país, alcanzando aproximadamente los USD 32.000 una vez aplicada la estructura impositiva y los costos logísticos.



El crecimiento también se reflejó en la evolución tecnológica del parque electrificado. En 2024, los híbridos convencionales (HEV) explicaban el 86% de los patentamientos, pero en 2025 su participación se redujo al 76%. En paralelo, los Mild Hybrid (MHEV) mostraron el mayor salto porcentual: pasaron del 9% al 17% del mercado, con un incremento del 250% en volumen.

Los vehículos 100% eléctricos (BEV) avanzaron de forma más gradual, aumentando su participación del 4% al 5%, mientras que los híbridos enchufables (PHEV) crecieron del 1% al 2%. Si bien el ritmo es menor, ambos segmentos consolidaron su presencia dentro del mix total.



La oferta acompañó este proceso. El número de modelos electrificados disponibles pasó de 80 en 2024 a 133 en 2025. Actualmente, el mercado cuenta con 40 modelos BEV, 39 MHEV, 31 HEV y 23 PHEV, cifras muy superiores a las del año anterior, cuando había 26 BEV, 31 MHEV, 18 HEV y 11 PHEV.

En este contexto, se destacó el avance de las marcas chinas, que incrementaron su participación en el segmento de eléctricos puros del 29% al 55%. Esta irrupción modificó el perfil de la oferta, que dejó de estar dominada por desarrollos regionales de marcas tradicionales para dar lugar a fabricantes con estrategias globales.



No obstante, la concentración de ventas continúa siendo una característica del mercado argentino. En 2024, el 91% de los HEV patentados pertenecía a Toyota, con el Corolla y el Corolla Cross. En 2025, si bien la concentración se redujo, el 80% de las ventas se repartió entre cinco modelos, entre ellos el BAIC BJ30 HEV, que ya explica más del 10% del segmento.

QUÉ MODELOS LIDERARON EL AÑO

El liderazgo por categoría se mantuvo definido. El Toyota Corolla Cross volvió a ser el híbrido más vendido del país, mientras que el Renault Arkana encabezó el ranking de los Mild Hybrid con el 25% del total. En los híbridos enchufables, el BYD Song Pro concentró el 50% de las ventas, aunque el informe aclara que los datos de Toyota RAV4 y BMW X3 son parciales, ya que sus unidades combinan versiones HEV y PHEV sin discriminación precisa.



Entre los eléctricos puros, el Chevrolet Spark EUV fue el modelo más patentado de 2025 con 206 unidades, seguido por el BYD Mini Dolphin (175), el BYD Yuan Pro (169), el Volvo EX30 —fuera del cupo por su precio— con 140, y el Renault Mégane E-Tech con 104.

Por volumen individual, el Toyota Corolla Cross HEV ratificó su dominio: pasó de 7.614 unidades en 2024 a 9.142 en 2025. El Corolla HEV se ubicó segundo, creciendo de 3.465 a 3.651 unidades. Entre las novedades, el BAIC BJ30 HEV y el Renault Arkana MHEV lograron ingresar directamente al grupo de los modelos más vendidos.



El informe de SIOMAA subraya que el predominio de HEV y MHEV se explica por su mayor accesibilidad y por no depender de infraestructura de carga eléctrica, una limitación que sigue condicionando a los BEV y, en menor medida, a los PHEV.

Así, el fuerte avance registrado entre 2024 y 2025 confirma el impacto de la política pública y la ampliación de la oferta. Sin embargo, también deja en evidencia los desafíos pendientes: la necesidad de expandir la red de carga y reducir los costos de adquisición serán determinantes para sostener el crecimiento de la electromovilidad en los próximos años.