El Renault 8 Gordini vuelve eléctrico

El Renault 8 Gordini Concept desarrolla 270 CV en formato eléctrico. El diseño retoma el espíritu del modelo original de 1964.

El regreso del Renault 8 Gordini marca un nuevo capítulo dentro de la estrategia de la marca francesa de reinterpretar sus modelos históricos bajo una mirada completamente actualizada. El clásico deportivo, que supo ganarse un lugar en la historia del automovilismo europeo, vuelve ahora en formato conceptual y con propulsión 100% eléctrica.

El Renault 8 Gordini Concept toma como base el espíritu del modelo original, pero lo traslada a un lenguaje contemporáneo donde la performance, el diseño y la electrificación conviven en un mismo proyecto. Se trata de un coupé biplaza eléctrico de 270 caballos de potencia, desarrollado como un ejercicio de diseño que mira tanto al pasado como al futuro.

El prototipo presenta dimensiones compactas y proporciones marcadamente deportivas: 4,12 metros de largo, 1,88 de ancho y 1,27 de alto. A eso se suman llantas de 19 pulgadas en el eje delantero y 20 pulgadas en el trasero, junto con guardabarros ensanchados y una reinterpretación moderna de los seis faros frontales que caracterizaban al modelo original.

El Gordini de 1964 se destacó en su época por su carácter accesible y su enfoque competitivo, con motor trasero, 95 CV de potencia y tracción trasera, convirtiéndose en una verdadera escuela de manejo para pilotos de distintas generaciones. Su estética azul con doble franja blanca se transformó en un sello distintivo que hoy vuelve a aparecer, aunque con una lectura más estilizada y tecnológica.

Un diseño que reinterpreta la historia

El desarrollo del concepto surgió de un concurso interno dentro de Renault, en el que participaron más de 300 propuestas de diseñadores. El resultado final combina referencias directas al modelo original con una estética influenciada por el universo café racer, priorizando líneas puras y elementos esenciales.

En el exterior, el lenguaje visual busca equilibrio entre nostalgia y modernidad. El color histórico se mantiene como referencia central, mientras que las superficies y volúmenes fueron reinterpretados para adaptarse a la arquitectura eléctrica del vehículo.

En el interior, la propuesta sigue la misma lógica. El habitáculo incorpora materiales como aluminio cepillado, Alcantara y asientos tipo baquet, junto con un tablero horizontal que integra pantallas circulares, en un guiño directo a la instrumentación clásica del modelo original.

El objetivo no es replicar el pasado, sino reinterpretarlo bajo las tecnologías actuales, manteniendo la identidad deportiva del Gordini pero adaptada a un nuevo tipo de movilidad.

El proyecto se enmarca dentro de una serie de ejercicios de diseño con los que Renault viene explorando su patrimonio histórico. Entre ellos se destacan el R17 electric restomod x Ora Ïto y el Renault 5 Diamant, ambos orientados a reinterpretar íconos de la marca con soluciones contemporáneas.

El Renault 8 Gordini Concept será presentado oficialmente el 24 de septiembre en el Renault Carwalk y posteriormente exhibido en el Salón del Automóvil de París en octubre. Luego pasará a formar parte de la colección histórica de la marca.