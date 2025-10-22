Ferrari Elettrica, la revolución 100% eléctrica

Ferrari sorprendió al mundo al presentar la base tecnológica de su primer auto completamente eléctrico, el Ferrari Elettrica, un modelo que marcará un hito en la historia de la marca de Maranello. Durante el Ferrari Market Capital Day 2025, la firma italiana exhibió los elementos centrales del vehículo: batería, chasis y sistema de propulsión, dejando en claro que la electrificación no es solo una opción, sino un camino estratégico y definitivo para la icónica compañía de autos deportivos.



El Elettrica representa el paso más ambicioso de Ferrari hacia la movilidad eléctrica, combinando la herencia deportiva de la marca con la innovación tecnológica más avanzada. La estructura del vehículo se construyó sobre una plataforma de aluminio reciclado, diseñada para integrar la batería en el propio chasis, lo que permitió rebajar el centro de gravedad en 80 mm respecto de cualquier Ferrari con motor de combustión. Este diseño, además de reforzar la seguridad, optimiza la dinámica de conducción, ofreciendo mayor estabilidad en curvas y precisión en maniobras de alta velocidad.



Uno de los elementos más destacados del Elettrica es su esquema de cuatro motores eléctricos, uno por rueda, que genera una potencia combinada superior a los 1.000 caballos. Gracias a esta configuración, el modelo acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos, posicionándose como una de las propuestas más veloces del segmento eléctrico de alto rendimiento. La integración de cada motor con el sistema de tracción permite una distribución óptima de torque en tiempo real, maximizando el control y la adherencia en cualquier condición de manejo.



Ferrari también incorporó un subchasis trasero amortiguado y un sistema de suspensión activa de 48 volts, capaz de adaptarse a diferentes superficies y estilos de conducción. La suspensión, combinada con una computadora central que ajusta parámetros dinámicos 200 veces por segundo, garantiza una respuesta inmediata y precisa frente a cualquier exigencia del conductor. Esta tecnología permite que el Elettrica mantenga la esencia deportiva de la marca, incluso bajo condiciones extremas de aceleración o curvas pronunciadas.

En cuanto a autonomía, Ferrari proyecta que el Elettrica superará los 530 kilómetros, una cifra notable para un vehículo de altas prestaciones. El modelo contará con tres modos de conducción: Range, para maximizar la eficiencia de la batería; Tour, orientado al confort y manejo diario; y Performance, que prioriza la potencia y la respuesta dinámica del vehículo. Cada modo ajusta parámetros de torque, suspensión y recuperación de energía, ofreciendo una experiencia de conducción versátil que se adapta a distintos escenarios y preferencias.



El diseño final del Elettrica se revelará en 2026, pero la marca anticipó que mantendrá el ADN deportivo que caracteriza a Ferrari, combinando líneas elegantes y aerodinámicas con una presencia futurista que refleja su compromiso con la tecnología y la sustentabilidad. La integración de la batería en la estructura y el sistema de propulsión eléctrica redefine el concepto de vehículo de lujo deportivo, mostrando que Ferrari está preparada para liderar la transición hacia la movilidad eléctrica sin comprometer el rendimiento ni la emoción de conducir.



Este lanzamiento marca un punto de inflexión en la historia de la industria automotriz: una de las marcas más emblemáticas del mundo se suma a la electrificación con un modelo que no solo busca cumplir con la tendencia global, sino redefinir los estándares de potencia, eficiencia y tecnología en el segmento de alta gama. Además, Ferrari demuestra que es posible mantener la esencia de un superdeportivo clásico mientras se adapta a los desafíos del futuro, como la reducción de emisiones y la optimización de recursos.



Con el Elettrica, Ferrari proyecta un futuro eléctrico que no sacrifica el ADN de la marca, ofreciendo a los aficionados y coleccionistas la oportunidad de experimentar la velocidad y el placer de conducir un Ferrari, pero con un enfoque completamente renovado. La marca italiana, que durante décadas se definió por la excelencia de sus motores a combustión, apuesta ahora por la innovación y la sustentabilidad, demostrando que la electrificación no es una limitación, sino un nuevo campo para la creatividad, la ingeniería y la emoción al volante.



En definitiva, el Ferrari Elettrica simboliza la fusión de tradición y vanguardia: potencia extraordinaria, diseño aerodinámico, tecnología de punta y compromiso con un futuro más limpio. A medida que se acerca su presentación definitiva, la expectativa mundial crece, y la marca de Maranello reafirma que la electrificación y el rendimiento extremo pueden coexistir, ofreciendo un superdeportivo que promete redefinir lo que significa conducir un Ferrari en la era eléctrica.