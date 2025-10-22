Una edición inolvidable de la Manzana Clásica

General Roca volvió a latir al ritmo de los motores antiguos con la 16ª edición de la Manzana Clásica y Sport, un evento que reunió tradición, historia y amistad sobre ruedas. La cita se desarrolló el sábado 18 de octubre, bajo un sol primaveral que acompañó el recorrido de más de 45 binomios inscriptos, con vehículos que son verdaderas joyas del patrimonio automotor patagónico.



El encuentro fue organizado por el Club de Antigüedades Móviles (CAM), institución que este año celebró 25 años de vida. “Fue una jornada muy emotiva para todos nosotros. Cumplir un cuarto de siglo con esta pasión compartida es un orgullo enorme”, expresó Wenceslao Rodríguez, integrante del club, al cierre del evento. La jornada comenzó temprano, con el desayuno en La Pulpería de Paso Córdoba, donde se acreditaron los participantes. Luego, los autos partieron rumbo a Casa de Piedra por la Ruta 6, para regresar más tarde a General Roca por la Ruta 22, con una parada final en el Jockey Club, donde los esperaba el público roquense para disfrutar de una exposición a cielo abierto.



Verdaderas joyas mecánicas de todos los tiempos se vieron en la Manzana Clásica. Foto Andrés Maripe

“Desde las primeras horas, los vecinos se acercaron a ver los autos. Fue emocionante ver tantas familias compartiendo esta pasión por lo clásico”, relató Rodríguez. “Tuvimos visitantes de distintas localidades de Río Negro, Neuquén, La Pampa y hasta Comodoro Rivadavia. Se sintió el espíritu federal y solidario que siempre caracteriza a este encuentro”, añadió.



Entre los vehículos que participaron, se destacaron verdaderas piezas de museo, como un Ford T de 1912, considerado uno de los más antiguos de la Patagonia, y un Chevrolet 1925 restaurado íntegramente por la familia Fieg. También hubo motocicletas, camionetas, autos sport y una selección de vehículos emblemáticos de las décadas del 30, 40 y 50.

Foto: Andrés Maripe

Cómo nació el Club de Antigüedades Móviles

El CAM, fundado en 1999 por un grupo de entusiastas de los autos antiguos, cuenta hoy con 93 socios activos. Pero más allá del parque automotor, el valor del club radica en su espíritu comunitario. “Lo nuestro va más allá de los fierros —afirmó Rodríguez—. Es una gran familia unida por la amistad y por el deseo de preservar la historia. Nos ayudamos entre todos, compartimos conocimientos, repuestos y, sobre todo, ganas de hacer cosas por la comunidad”.



A lo largo de los años, el club ha realizado actividades solidarias en distintas localidades, especialmente en la Línea Sur, además de participar en eventos turísticos y culturales como la apertura de temporada en Las Grutas. “A veces lo que llevamos no son autos, sino soluciones. Nos gusta contribuir, sobre todo con los chicos. El CAM tiene un compromiso social muy fuerte”, subrayó.



Aunque la competencia incluye tramos regulados y premiaciones, la esencia del encuentro no está en los trofeos, sino en el espíritu de camaradería. “La Manzana Clásica no es una carrera. Es un homenaje a la historia y a la pasión por los vehículos que marcaron una época”, resumió Rodríguez.

La edición 2025 de la Manzana Clásica y Sport dejó una huella imborrable. Fue una jornada donde se mezclaron los motores antiguos con las nuevas generaciones, los recuerdos con los proyectos, y la emoción de seguir manteniendo viva una tradición que, con cada kilómetro recorrido, reafirma el amor por la cultura automotor del sur argentino.



Foto: Andrés Maripe

“Lo que vivimos este fin de semana demuestra que General Roca ya tiene una cita anual con la historia sobre ruedas”, concluyó Rodríguez. “Y cada vez somos más los que queremos seguir haciendo rodar el pasado hacia el futuro”.