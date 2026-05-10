Violencia en las escuelas: qué se sabe de la cumbre que hubo entre el Gobierno de Neuquén, Justicia y ATEN

La creciente preocupación por las situaciones de violencia que eclosionaron en las escuelas durante las últimas semanas motivó una cumbre de urgencia en Neuquén. Con el objetivo de unificar criterios y evitar respuestas fragmentadas, funcionarios del Poder Ejecutivo, representantes de la Justicia provincial y los gremios docentes acordaron avanzar en la creación de una guía común de intervención.

El encuentro intersectorial, que fue convocado a partir de un pedido formal elevado por los sindicatos ATEN y SADOP, buscó consolidar una red de contención que incorpore diversas miradas para abordar una problemática que, según coincidieron todos los actores, excede los muros escolares y responde a un contexto social complejo.

A pesar de los hechos recientes que encendieron las alarmas en la comunidad, durante la mesa de trabajo se ratificó un concepto central: las escuelas siguen siendo los lugares más seguros de contención para niños, niñas y adolescentes.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, puso el foco en la necesidad de cuidar la exposición de los menores frente a estos hechos. «Estamos hablando de situaciones que involucran a niños, niñas o jóvenes y eso requiere particular cuidado al momento de pensar en el cómo. La manera en que se comunican las cosas que involucra lo que pasa en las escuelas es particularmente importante», subrayó.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, instó a analizar y actualizar las políticas públicas vigentes, advirtiendo sobre el riesgo de estigmatizar a los estudiantes.

«Cuando hablamos de situaciones de violencia que involucran a niños y adolescentes, la respuesta no puede reducirse únicamente a una lógica punitiva. Debemos intervenir desde una mirada integral, que permita comprender las causas y acompañar las trayectorias», expresó el titular de la cartera de Gobierno.

Desde el gremio ATEN valoraron positivamente la apertura de este espacio de diálogo. A través de un comunicado oficial posterior al encuentro, la conducción sindical remarcó que los episodios que irrumpen en las aulas requieren de un «abordaje integral y colectivo».

Foto: Gentileza ATEN.

«Las escuelas como espacio de cuidado y resguardo de todos los que las habitamos tiene que ser la prioridad de las políticas públicas», sentenciaron.

Hacia un protocolo unificado y el rol de la Justicia

Del espacio participaron los titulares de las carteras de Educación; Soledad Martínez; de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa, Vanina Merlo, por la Dirección de Prevención del Ministerio de Seguridad, Tomás Di Clemente y Facundo Dalub.

A su vez, también estuvieron Fanny Mansilla, secretaria general de ATEN; referentes de SADOP y Mercedes Tulián, diputada del bloque PRO-NCN (Nuevo Compromiso Neuquino).

Asimismo, fueron parte de la mesa de trabajo la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Glenda Temi; la directora del Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (EAOPIE), Pilar Durán; la coordinadora de Niveles y Modalidades del CPE, Verónica Crespo; la asesora Legal de Gobierno, María Belén López; y vocales del CPE, así como de distintos espacios de la justicia provincial.

Foto: Gentileza ATEN.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la necesidad de articular el trabajo entre las escuelas y el Poder Judicial.

La Defensora General del Ministerio Público de la Defensa, Vanina Merlo, destacó el trabajo previo realizado con Educación, pero enfatizó la urgencia de «desembarcar en las escuelas con estrategias preventivas y en red», asegurando que todas las instituciones tengan «un mismo esquema de trabajo y una misma lógica», tanto en la prevención como en la activación de dispositivos formales tras un episodio conflictivo.

Desde el Ministerio de Seguridad, el director de Prevención, Tomás Di Clemente, dijo que desde la cartera aportan programas, talleres y charlas que ya se están ejecutando en la provincia sobre bullying, juego en línea y trata de personas, articulando no solo con las escuelas, sino también con las familias y los barrios.