Ranking 0km: líderes firmes en un mercado que cae

El cuarto mes del año dejó en claro que, aun con números en baja, el mercado sigue activo y con protagonistas bien definidos.

El mercado automotor argentino atravesó en abril de 2026 un escenario de fuerte competencia, con caídas generalizadas en los patentamientos pero con movimientos interesantes en los rankings de marcas y modelos. La desaceleración interanual no impidió que algunos jugadores consoliden su liderazgo, mientras otros buscan posicionarse en un contexto más exigente y selectivo.



La dinámica del sector refleja un cambio en el comportamiento del consumidor, donde el precio, la financiación y la versatilidad de los vehículos empiezan a pesar más que nunca. En este marco, el cuarto mes del año dejó en claro que, aun con números en baja, el mercado sigue activo y con protagonistas bien definidos.

Ranking de marcas: liderazgo con presión competitiva

Durante abril, el primer lugar fue para Toyota, que alcanzó las 6.691 unidades patentadas, consolidándose como la marca más elegida del país. En segundo puesto quedó Volkswagen con 5.538 unidades, mientras que Fiat completó el podio con 5.021.

El top 10 de marcas se ordenó de la siguiente manera:

Toyota: 6.691

Volkswagen: 5.538

Fiat: 5.021

Ford: 3.862

Chevrolet: 3.847

Renault: 3.526

Peugeot: 2.976

Citroën: 1.790

BYD: 1.701

Jeep: 1.137



La tabla confirma el predominio de las automotrices tradicionales, aunque también evidencia la creciente presencia de nuevas marcas como BYD, que ya se posiciona entre las diez más vendidas. Este fenómeno responde a una mayor oferta, precios competitivos y estrategias comerciales más agresivas.

Toyota Hilux SR5.

Modelos más vendidos: el dominio de las pickups y SUV

En el análisis por modelos, la Toyota Hilux volvió a quedarse con el primer puesto con 2.346 unidades, reafirmando el peso histórico de las pickups en el mercado argentino. En segundo lugar, se ubicó el Peugeot 208 con 1.819, mientras que el tercer escalón fue para la Ford Territory, que alcanzó 1.570 unidades.

El ranking completo del 1 al 10 quedó así: