Ranking 0km: líderes firmes en un mercado que cae
Pese a la baja en patentamientos, el podio se mantiene y deja señales claras sobre las preferencias actuales.
El mercado automotor argentino atravesó en abril de 2026 un escenario de fuerte competencia, con caídas generalizadas en los patentamientos pero con movimientos interesantes en los rankings de marcas y modelos. La desaceleración interanual no impidió que algunos jugadores consoliden su liderazgo, mientras otros buscan posicionarse en un contexto más exigente y selectivo.
La dinámica del sector refleja un cambio en el comportamiento del consumidor, donde el precio, la financiación y la versatilidad de los vehículos empiezan a pesar más que nunca. En este marco, el cuarto mes del año dejó en claro que, aun con números en baja, el mercado sigue activo y con protagonistas bien definidos.
Ranking de marcas: liderazgo con presión competitiva
Durante abril, el primer lugar fue para Toyota, que alcanzó las 6.691 unidades patentadas, consolidándose como la marca más elegida del país. En segundo puesto quedó Volkswagen con 5.538 unidades, mientras que Fiat completó el podio con 5.021.
El top 10 de marcas se ordenó de la siguiente manera:
- Toyota: 6.691
- Volkswagen: 5.538
- Fiat: 5.021
- Ford: 3.862
- Chevrolet: 3.847
- Renault: 3.526
- Peugeot: 2.976
- Citroën: 1.790
- BYD: 1.701
- Jeep: 1.137
La tabla confirma el predominio de las automotrices tradicionales, aunque también evidencia la creciente presencia de nuevas marcas como BYD, que ya se posiciona entre las diez más vendidas. Este fenómeno responde a una mayor oferta, precios competitivos y estrategias comerciales más agresivas.
Modelos más vendidos: el dominio de las pickups y SUV
En el análisis por modelos, la Toyota Hilux volvió a quedarse con el primer puesto con 2.346 unidades, reafirmando el peso histórico de las pickups en el mercado argentino. En segundo lugar, se ubicó el Peugeot 208 con 1.819, mientras que el tercer escalón fue para la Ford Territory, que alcanzó 1.570 unidades.
El ranking completo del 1 al 10 quedó así:
- Toyota Hilux: 2.346
- Peugeot 208: 1.819
- Ford Territory: 1.570
- Ford Ranger: 1.437
- Fiat Cronos: 1.436
- Volkswagen Tera: 1.292
- Chevrolet Tracker: 1.209
- Chevrolet Onix: 1.182
- Volkswagen Amarok: 1.156
- Toyota Yaris Cross: 1.128
El listado muestra una clara tendencia: las pickups y los SUV siguen siendo los vehículos más demandados, principalmente por su versatilidad y adaptación a distintos usos, tanto urbanos como productivos. Sin embargo, los modelos compactos como el Peugeot 208 y el Fiat Cronos continúan siendo opciones fuertes dentro del segmento de entrada.
Además, la aparición de nuevos modelos como el Volkswagen Tera y el crecimiento de propuestas más modernas como el Toyota Yaris Cross reflejan un cambio en las preferencias, con mayor interés en tecnología, diseño y eficiencia. En síntesis, abril dejó un mercado en ajuste, con una caída en los patentamientos pero con una competencia más dinámica que nunca.
Las marcas líderes sostienen su volumen, aunque con menor margen, mientras que nuevos actores ganan terreno. En este contexto, el comportamiento de los próximos meses estará marcado por la evolución de los precios, el acceso al financiamiento y la capacidad de adaptación de cada automotriz a un consumidor cada vez más exigente.
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