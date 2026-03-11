Retroceso en la venta de autos usados

El negocio de los autos usados en Argentina comenzó el año con números negativos. De acuerdo con el último informe difundido por la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en febrero se concretaron 130.229 transferencias, lo que representa una caída del 12,6% frente al mismo mes de 2025.

El dato cobra mayor relevancia si se compara con el volumen de operaciones registrado un año atrás, cuando se habían vendido 149.004 unidades. Además, el mercado también mostró un retroceso en relación con enero de este año, mes en el que se habían transferido 153.070 vehículos.



Si se analiza el desempeño del primer bimestre completo, la tendencia continúa siendo negativa. Entre enero y febrero se comercializaron 283.299 unidades, un número que se ubica 11,2% por debajo de las 319.040 operaciones registradas durante el mismo período de 2025.

Desde la CCA, su secretario Alejandro Lamas explicó que febrero suele ser históricamente un mes de menor actividad en el sector automotor. Sin embargo, remarcó que en esta oportunidad la baja se percibió en casi todas las regiones del país.

Según el directivo, otro factor que influye en la comparación es que los primeros meses de 2025 habían mostrado un nivel de ventas muy alto, lo que amplifica la diferencia interanual. También señaló que la aparición de mejores condiciones de financiamiento podría ayudar a impulsar nuevamente la demanda.

El ranking de los autos usados más vendidos

A pesar de la caída general del mercado, algunos modelos continúan liderando con claridad el ranking de transferencias.

El clásico Volkswagen Gol y Trend volvió a ubicarse en la primera posición con 7.311 unidades vendidas, manteniendo su histórico liderazgo en el mercado de segunda mano.

En el segundo lugar se ubicó la pickup Toyota Hilux, que alcanzó 5.078 transferencias, mientras que el tercer puesto fue para el Chevrolet Corsa y Classic, con 3.703 operaciones.

El ranking muestra una fuerte presencia de modelos compactos y pickups, dos segmentos con alta demanda en el mercado de segunda mano.

Provincias con mayores caídas

El informe también reveló diferencias importantes en el desempeño del mercado según la región del país.

Entre las provincias que registraron las mayores bajas interanuales se destacan Misiones (-21,35%), La Rioja (-19,53%), Santa Cruz (-17,79%), Formosa (-17,74%) y Salta (-17,55%).

Otros distritos que también mostraron descensos significativos fueron Chubut (-14%), La Pampa (-13,72%), San Luis (-13,49%), Ciudad de Buenos Aires (-13,38%) y Tucumán (-13,14%).



El retroceso del mercado de usados ocurre en un contexto en el que las ventas de autos 0 km también muestran debilidad, impulsada por factores como la pérdida de poder adquisitivo, los valores elevados en dólares y las dificultades para acceder a crédito.

Frente a este panorama, concesionarias, agencias y compradores se mueven con cautela mientras esperan señales de recuperación económica y condiciones de financiamiento más accesibles que permitan reactivar el sector en los próximos meses.

Los 10 autos usados más vendidos en febrero 2026

1 Volkswagen Gol y Trend

7.311 u.

2 Toyota Hilux

5.078 u.

3 Chevrolet Corsa y Classic

3.703 u.

4 Volkswagen Amarok

3.507 u.

5 Ford Ranger

3.502 u.

6 Ford EcoSport

2.856 u.

7 Toyota Corolla

2.826 u.

8 Peugeot 208

2.577 u.

9 Fiat Palio

2.497 u.

10 Ford Ka

2.444 u.